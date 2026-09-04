Ο ΟΗΕ ψηφίζει σήμερα για να αλλάξει ολοκληρωτικά τον παγκόσμιο χάρτη: Η μεγάλη ένσταση της Αφρικής

Ο ΟΗΕ καλείται να αποφασίσει αν θα ενθαρρύνει τη χρήση ενός νέου παγκόσμιου χάρτη, καθώς η Αφρικανική Ένωση στηρίζει την αντικατάσταση της παραδοσιακής προβολής

Oπαγκόσμιος χάρτης όπως τον γνωρίζουμε εδώ και αιώνες, η λεγόμενη προβολή Mercator, ενδέχεται να αλλάξει, καθώς η Αφρική ζητάει την προώθηση μιας νέας εκδοχής που θα αποτυπώνει πιο σωστά το πραγματικό μέγεθος των χωρών και των ηπείρων.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καλείται λοιπόν σήμερα, να ψηφίσει μια πρόταση που κατατέθηκε από το Τόγκο εκ μέρους όλης της Αφρικανικής Ομοσπονδίας, η οποία αποτελείται και από τα 54 διεθνώς αναγνωρισμένα κράτη της ηπείρου. Η πρωτοβουλία ονομάζεται "Correct the Map" και ουσιαστικά ζητάει να προωθηθεί η προβολή "Equal Map" αντί του παραδοσιακού χάρτη, σε διεθνείς οργανισμούς, εκπαιδευτικά εργαλεία και τεχνολογικές πλατφόρμες.

Η προβολή "Equal Map"

Ο γνωστός χάρτης παραμορφώνει τον κόσμο

Η προβολή Mercator δημιουργήθηκε το 1569 από τον Φλαμανδό χαρτογράφο Ζεράρντους Μερκάτορ και είναι η πιο αναγνωρισμένη μορφή χάρτη παγκοσμίως. Δημιουργήθηκε σε μια προσπάθεια να αποτυπωθεί η Γη σε ένα χαρτί, αλλά το πρόβλημα είναι πως ένα τρισδιάστατο αντικείμενο, είναι αδύνατο να αποτυπωθεί σε επίπεδο χαρτί χωρίς να υπάρξει κάποια παραμόρφωση.

Η αποτύπωση Mercator καταφέρνει να διατηρεί αρκετά καλά το σχήμα των χωρών όμως παραμορφώνει σε μεγάλο βαθμό το μέγεθός τους και ιδιαίτερα τις χώρες που είναι πιο κοντά στους πόλους. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι αυτό της Γροιλανδίας που φαίνεται να είναι περίπου όσο η Αφρική σε μέγεθος, ενώ στην πραγματικότητα η ήπειρος είναι περίπου 14 φορές μεγαλύτερη. Η παραμόρφωση αυτή κάνει την Αφρική να φαίνεται πολύ μικρότερη από ό,τι είναι, ενώ στην πραγματικότητα, η ήπειρος είναι αρκετά μεγάλη και θα μπορούσε να χωρέσει στην έκτασή της τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία, το Μεξικό και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Μια δυτικοκεντρική εικόνα του πλανήτη

Για την Αφρική το πρόβλημα δεν είναι μόνο γεωμετρικό, μιας και υποστηρίζεται ότι η παραμόρφωση αυτή έχει συμβάλει σε μια δυτικοκεντρική εικόνα του πλανήτη, με την Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική να φαίνονται μεγαλύτερες από ότι είναι, ενώ η Αφρική και άλλες Νότιες χώρες φαίνονται μικρότερες από ότι είναι στην πραγματικότητα. Έτσι ήδη από το 2025, η Αφρικανική Ένωση είχε στηρίξει την προσπάθεια για μια ευρύτερη χρήση χαρτών που θα αποτυπώνουν τις περιοχές με το σωστό τους μέγεθος.

Ένας χάρτης δεν είναι ποτέ ουδέτερος

Ο υπουργός Εξωτερικών του Τόγκο, Ρομπέρ Ντουσέ, δήλωσε ότι ένας χάρτης δεν μπορεί να είναι ποτέ ουδέτερος, υποστηρίζοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται ο πλανήτης επηρεάζει την αντίληψη των ανθρώπων για τη θέση και τη σημασία των ηπείρων.

Για αυτό τον λόγο, ούτε η προβολή "Equal Map" είναι τέλεια καθώς, ναι μεν αποδίδει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις αναλογίες των ηπείρων, αλλά, όπως συμβαίνει με κάθε επίπεδη απεικόνιση μιας σφαίρας, κάνει άλλους συμβιβασμούς, μεταξύ άλλων στο σχήμα.

Animating the Mercator projection to the true size of each country in relation to all the others.



Focusing on a single country helps to see effect best.#dataviz #maps #GIS #projectionmapping #mapping pic.twitter.com/clpCiluS1z — Neil Kaye (@neilrkaye) October 12, 2018

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει ένας επίπεδος χάρτης που να αποδίδει ταυτόχρονα με απόλυτη ακρίβεια μέγεθος, σχήμα, αποστάσεις και κατευθύνσεις. Κάθε προβολή επιλέγει τι θα διατηρήσει και τι θα παραμορφώσει.

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