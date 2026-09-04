Η Stoiximan GBL μπαίνει σε νέα εποχή και ο Ευθύμης Ρεντζιάς βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην pole position για να αναλάβει τον ρόλο του CEO της λίγκας, έχοντας ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη της συντριπτικής πλειοψηφίας των ομάδων.

Η διοργανώτρια αρχή ανήρτησε την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την θέση του CEO της λίγκας και ο μέχρι σήμερα γενικός διευθυντής της βετεράνος διεθνής μπασκετμπολίστας, Ευθύμης Ρεντζιάς, συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να «τρέξει» την επόμενη μέρα του της Stoiximan GBL.

Στις 27 περασμένου Αυγούστου το Πρωτοδικείο επικύρωσε το ψήφισμα για την νέα θέση του διευθύνοντος συμβούλου στον ΕΣΑΚΕ και μετά την ανάρτηση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ο χρόνος κυλά αντίστροφα για την επιλογή του ανθρώπου που θα αναλάβει να υλοποιήσει την στρατηγική και την κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί η Stoiximan GBL στην πολλά υποσχόμενη νέα εποχή που ήδη διανύει το ελληνικό μπάσκετ.

Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν και ακούστηκαν στο πρόσφατο Δ.Σ., ο μέχρι σήμερα και επί τρία χρόνια γενικός διευθυντής, Ευθύμης Ρεντζιάς φαντάζει ως ο επικρατέστερος για την θέση. Αν και η υποψηφιότητά του δεν έχει ακόμη κατατεθεί επίσημα, το ενδιαφέρον που επέδειξε για να αναλάβει την ευθύνη της απαιτητικής επόμενης μέρας στην οποία εισέρχεται το ελληνικό πρωτάθλημα αντιμετωπίστηκε πολύ θετικά από την συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων.

Αν δεν αλλάξει κάτι, ο 50χρονος βετεράνος διεθνής σέντερ με την μεγάλη εμπειρία από το εξωτερικό και την πολυετή ενασχόληση με το μπάσκετ (από διάφορα πόστα) από το τέλος της καριέρας του κι εντεύθεν, θα είναι ο νέος ισχυρός άνδρας της λίγκας και θα εγγυηθεί της προσπάθειας εκσυγχρονισμού του πρωταθλήματος.