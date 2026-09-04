Οι πληροφορίες από την Κολομβία, η ανακοίνωση της Σανταντέρ και το δεδομένο ότι ο 23χρονος χαφ ανήκει στον Ολυμπιακό, αλλά είναι λογικό να βλέπει τον Πειραιά ως σημαντικό σταθμό στον δρόμο για το όνειρό του: την Premier League.

Τι ακριβώς συμβαίνει με τον Γκουστάβο Πουέρτα, τον Ολυμπιακό και τη Νότιγχαμ Φόρεστ; Τι ισχύει από όσα γράφονται στην Κολομβία και ποιο κομμάτι της υπόθεσης παραμένει άγνωστο; Η αλήθεια είναι πως γύρω από τη μεταγραφή του Κολομβιανού μέσου έχει δημιουργηθεί αρκετή συζήτηση, κυρίως εξαιτίας των πληροφοριών που έρχονται το τελευταίο διήμερο από την Κολομβία και θέλουν τον ποδοσφαιριστή να έχει υπογράψει ουσιαστικά για έναν χρόνο στον Ολυμπιακό και στη συνέχεια για τρία χρόνια στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Κολομβιανός δημοσιογράφος Πίπε Σιέρα ήταν αυτός που έδωσε τη συγκεκριμένη διάσταση στην υπόθεση, υποστηρίζοντας πως ο Πουέρτα υπέγραψε για μία σεζόν στους «ερυθρόλευκους» και για τρία ακόμη χρόνια στη Νότιγχαμ. Μάλιστα, έκανε λόγο και για καταβολή 20 εκατομμυρίων ευρώ από το γκρουπ του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Εδώ, όμως, υπάρχει ένα στοιχείο που έχει ιδιαίτερη σημασία. Η Ρασίνγκ Σανταντέρ, από την πλευρά της, ανακοίνωσε πως ο ποδοσφαιριστής παραχωρήθηκε στον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να καλύπτουν τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ που υπήρχε στο συμβόλαιό του. Και στην επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού δεν υπάρχει αναφορά σε συμφωνία με τη Νότιγχαμ ή σε συμβόλαιο συγκεκριμένης διάρκειας με τον αγγλικό σύλλογο.

Πού βρίσκεται, λοιπόν, η αλήθεια; Εδώ χρειάζεται να ξεχωρίσουμε αυτό που έχει επιβεβαιωθεί από αυτό που αποτελεί πληροφορία ή εκτίμηση. Το δεδομένο είναι ότι ο Πουέρτα είναι ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και ότι η Σανταντέρ ανακοίνωσε την πώλησή του στους Πειραιώτες. Το τι ακριβώς υπάρχει στο παρασκήνιο για το επόμενο βήμα της καριέρας του δεν έχει γίνει γνωστό με τρόπο που να επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα.

Από την άλλη, δύσκολα μπορεί κάποιος να αγνοήσει την προοπτική της Νότιγχαμ Φόρεστ. Για να είμαστε ειλικρινείς, αν δεν υπήρχε αυτή η προοπτική, πιθανότατα δύσκολα θα είχε πειστεί ο Πουέρτα να έρθει στην Ελλάδα και να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Το όνειρό του είναι ξεκάθαρο: να αγωνιστεί κάποια στιγμή στην Premier League.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει ήδη μία τελειωμένη συμφωνία που προβλέπει πως του χρόνου θα μετακομίσει στη Νότιγχαμ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διαρρεύσει συγκεκριμένες πληροφορίες από τις εμπλεκόμενες πλευρές που να επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο. Επομένως, θα ήταν λάθος να παρουσιάσουμε ως δεδομένο κάτι που αυτή τη στιγμή δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Μπορεί του χρόνου τέτοια εποχή ο Πουέρτα όντως να βρίσκεται στη Φόρεστ. Μπορεί να χρειαστεί ακόμη μία σεζόν στον Ολυμπιακό. Μπορεί να υπάρξουν διαφορετικές εξελίξεις. Αυτά θα τα δείξει ο χρόνος.

Υπάρχει, όμως, μία αίσθηση που δύσκολα κρύβεται: εφόσον ο Πουέρτα δικαιώσει τις προσδοκίες και όλες οι πλευρές το επιθυμούν, θα τον δούμε κάποια στιγμή στην Αγγλία, γιατί με αυτή την προϋπόθεση συμφώνησε να έρθει στα μέρη μας. Ότι κάποια στιγμή θα φορέσει τη φανέλα της Νότιγχαμ. Η Premier League αποτελεί στόχο για τον ίδιο και η παρουσία του στο γκρουπ του Βαγγέλη Μαρινάκη δημιουργεί έναν δρόμο που μπορεί να τον οδηγήσει εκεί.

Μέχρι τότε, όμως, υπάρχει ο Ολυμπιακός. Και ο Κολομβιανός δείχνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν ήρθε για… τουρισμό. Μπήκε φουριόζος στις προπονήσεις, έδειξε εξαιρετική φυσική κατάσταση και, όπως είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή χθες στο Gazzetta, όλα έδειχναν ότι θα βρίσκεται στην αποστολή για την αναμέτρηση με τον Βόλο.

Το πρώτο δείγμα γραφής μπορεί, μάλιστα, να έρθει άμεσα. Ο Πουέρτα θα πάρει χρόνο συμμετοχής στο Πανθεσσαλικό και να κάνει το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα». Οπότε, ας κρατήσουμε το απλό και ουσιαστικό: σήμερα ο Γκουστάβο Πουέρτα είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Το αύριο και η Νότιγχαμ μπορούν να περιμένουν. Αν τελικά ο δρόμος του τον οδηγήσει στην Premier League, θα το μάθουμε όταν έρθει η ώρα. Μέχρι τότε, ο Κολομβιανός έχει μπροστά του μία ολόκληρη σεζόν στον Πειραιά για να αποδείξει γιατί ο Ολυμπιακός αποφάσισε να επενδύσει πάνω του.