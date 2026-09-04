«Τυφλές» διακοπές: Το viral trend που σαρώνει – Πρώτα πληρώνεις και μετά μαθαίνεις τον προορισμό

Η νέα ταξιδιωτική τάση κερδίζει έδαφος, με χιλιάδες ταξιδιώτες να αγοράζουν «τυφλά» πακέτα διακοπών και να μαθαίνουν τον προορισμό τους λίγες ημέρες πριν την αναχώρηση.

Η αβεβαιότητα και το ρίσκο φαίνεται πως μετατρέπονται στο νέο μεγάλο ατού της τουριστικής βιομηχανίας. Σε μια περίοδο που οι τιμές των εισιτηρίων και των καταλυμάτων έχουν φτάσει στα ύψη, μια εναλλακτική φόρμουλα κρατήσεων, γνωστή και ως «mystery vacations», γνωρίζει τεράστια άνθηση, προσελκύοντας όσους αναζητούν την περιπέτεια αλλά και χαμηλές τιμές.

Η ιδέα στηρίζεται στην πλήρη άγνοια του ταξιδιώτη. Διαδικτυακές πλατφόρμες προσφορών διαθέτουν «τυφλά» πακέτα που περιλαμβάνουν αεροπορικά εισιτήρια μετ' επιστροφής και διαμονή για λίγες ημέρες, με το κόστος να ξεκινά από τα 199 δολάρια και να διαμορφώνεται ανάλογα με το αεροδρόμιο αναχώρησης. Ο ταξιδιώτης επιλέγει μόνο τις ημερομηνίες και το σημείο αναχώρησης, αφήνοντας την επιλογή του προορισμού αποκλειστικά στην τύχη.

Το φαινόμενο έχει γιγαντωθεί κυρίως μέσα από το TikTok και τα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι χρήστες καταγράφουν την αγωνία της αποκάλυψης του προορισμού αλλά και την εμπειρία του ταξιδιού, ενώ οι διοργανώτριες εταιρείες ενισχύουν την τάση προσφέροντας επιπλέον δώρα και δωροκάρτες σε όσους παράγουν σχετικό περιεχόμενο.

Πώς στήνεται το «ταξίδι-μυστήριο»

Η διαδικασία συμμετοχής απαιτεί σημαντική ευελιξία από την πλευρά του αγοραστή. Μετά την πληρωμή του πακέτου, ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τα βασικά στοιχεία της διαθεσιμότητάς του και εντός λίγων ημερών ενημερώνεται τηλεφωνικά για το μέρος στο οποίο πρόκειται να ταξιδέψει.

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν την τελική τιμή και τις παροχές είναι συγκεκριμένοι:

Αεροδρόμιο αναχώρησης : Οι αναχωρήσεις από μεγάλα αεροπορικά κέντρα διατηρούν τη χαμηλότερη τιμή, ενώ από περιφερειακά αεροδρόμια το κόστος ανεβαίνει.

: Οι αναχωρήσεις από μεγάλα αεροπορικά κέντρα διατηρούν τη χαμηλότερη τιμή, ενώ από περιφερειακά αεροδρόμια το κόστος ανεβαίνει. Πτήσεις χαμηλού κόστους : Η μεταφορά γίνεται κατά κανόνα με εταιρείες χαμηλού προϋπολογισμού, πράγμα που σημαίνει ότι οι χειραποσκευές ή η επιλογή θέσης επιβαρύνουν έξτρα τον ταξιδιώτη.

: Η μεταφορά γίνεται κατά κανόνα με εταιρείες χαμηλού προϋπολογισμού, πράγμα που σημαίνει ότι οι χειραποσκευές ή η επιλογή θέσης επιβαρύνουν έξτρα τον ταξιδιώτη. Οριστικοποίηση λεπτομερειών: Το όνομα του ξενοδοχείου (τουλάχιστον τριών αστέρων) και οι ώρες των πτήσεων επιβεβαιώνονται περίπου δύο εβδομάδες πριν από το ταξίδι.

Οι κατηγορίες των προορισμών και οι πιθανότητες

Οι προορισμοί χωρίζονται σε τρία επίπεδα, λειτουργώντας με λογική κλήρωσης:

Η «Χρυσή» κατηγορία : Περιλαμβάνει πολυήμερα ταξίδια (επτά διανυκτερεύσεων) σε μακρινούς προορισμούς της Ευρώπης ή της Ασίας.

: Περιλαμβάνει πολυήμερα ταξίδια (επτά διανυκτερεύσεων) σε μακρινούς προορισμούς της Ευρώπης ή της Ασίας. Η «Ασημένια» κατηγορία : Προσφέρει τετραήμερες εξορμήσεις σε τροπικά μέρη, όπως η Καραϊβική, η Χαβάη ή η Ισλανδία.

: Προσφέρει τετραήμερες εξορμήσεις σε τροπικά μέρη, όπως η Καραϊβική, η Χαβάη ή η Ισλανδία. Η «Χάλκινη» κατηγορία: Αφορά διήμερες διαμονές σε αστικά κέντρα και αποτελεί και τη συντριπτική πλειονότητα των πακέτων που κληρώνονται.

Στατιστικά, τα μεγάλα και πολυτελή ταξίδια αντιστοιχούν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό των συνολικών πωλήσεων, με την πλειονότητα των ταξιδιωτών να λαμβάνει τα διήμερα πακέτα εσωτερικού.

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