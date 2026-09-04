Η SK Μπίσοφσχοφεν θα αντιμετωπίσει την Άλταχ για το Κύπελλο Αυστρίας, αν και δεν μετέχει σε κάποια κατηγορία.

Στις πρώιμες φάσεις της διοργάνωσης του Κυπέλλου, ανεξαρτήτως χώρας, βρίσκει πάντα κανείς ομάδες από χαμηλότερες κατηγορίες. Η SK Μπίσοφσχοφεν ωστόσο, κάνει τη διαφορά, καθώς δεν παίζει πουθενά, αλλά μετέχει στο Κύπελλο Αυστρίας!

Μέχρι πέρυσι, ο αυστριακός σύλλογος βρισκόταν στη Γ' κατηγορία, εντούτοις το καλοκαίρι, έμεινε χωρίς γήπεδο. Κι αυτό γιατί ο δήμος είχε αποφασίσει έναν χρόνο πριν να τερματίσει τη συνεργασία του με τον σύλλογο ελέω της κακής σχέσης του δημάρχου με τον Πάτρικ Ράιτερ, ο οποίος κινούσε τα νήματα στην ομάδα δίχως πάντως να έχει κάποιον επίσημο ρόλο σε αυτήν. Παράλληλα, δυσαρέσκεια υπήρχε και για την κατάσταση των ακαδημιών της BSK, καθώς και για την έμφαση που δινόταν στην απόκτηση ξένων ποδοσφαιριστών.

Κάπως έτσι, ο σύλλογος της πόλης έμεινε άστεγος, με τοπική ομάδα σκι να επεμβαίνει και να δημιουργεί ποδοσφαιρικό τμήμα προκειμένου να μην μείνει το Μπίσοφσχοφεν χωρίς εκπροσώπηση. Κάπως έτσι γεννήθηκε η SC Μπίσοσχοφεν, στην οποία πέρασε η χρήση του γηπέδου της περιοχής, με το νέο κλαμπ να ξεκινά την πορεία του από τις ερασιτεχνικές κατηγορίες.

Την ίδια ώρα, η BSK δεν μπορούσε να δηλώσει συμμετοχή σε καμία λίγκα από τη στιγμή που δεν είχε γήπεδο, με τους παίκτες της να αποχωρούν ο ένας μετά τον άλλον. Ωστόσο, η έκτη θέση στο περσινό πρωτάθλημα της είχε δώσει εισιτήριο για το Κύπελλο και μάλιστα στον 1ο γύρο, απέκλεισε με ρόστερ... ανάγκης την Ουνιόν Ντίταχ στα πέναλτι (6-5), μετά το 3-3 σε κανονική διάρκεια και παράταση και θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (4/9) την Άλταχ στην επόμενη φάση...