Καπότσης: «Ο Απόλλων Σμύρνης θα είναι καλύτερος φέτος»

Ο νέος αρχηγός της ομάδας πόλο του Απόλλωνα Σμύρνης, Μάριος Καπότσης, σε δηλώσεις του εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, που βρίσκεται προ των πυλών.

Στον τρίτο χρόνο στον Απόλλωνα Σμύρνης μπαίνει αισίως ο Μάριος Καπότσης και μετά τη μετακίνηση του Μάνου Σολανάκη στον Ολυμπιακό, θα είναι ο νέος αρχηγός της ομάδας.

Ο 35χρονος περιφερειακός, «αργυρός» Ολυμπιονίκης στο Τόκιο σε συνέντευξή του στο www.apollonwaterpolo.gr, μίλησε για την εν εξελίξει προετοιμασία, για τις πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις, στη φάση των ομίλων του Euro Cup μέσω του προκριματικού ομίλου, που θα φιλοξενήσει η… αμφίβια «ελαφρά ταξιαρχία» στο «Σεράφειο» (8-11/10) και φυσικά για το πρωτάθλημα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάριου Καπότση

Για την προετοιμασία και τους στόχους του Απόλλωνα: «Η προετοιμασία έχει ξεκινήσει και είναι σκληρή, όπως κάθε χρόνο. Ελπίζω να είμαστε υγιείς και όλα θα πάνε καλά. Οι στόχοι της ομάδας είναι πρώτα απ όλα η Ευρώπη γιατί θα καθορίσει όλη τη διάρκεια της χρονιάς, πως θα πάνε τα παιχνίδια και από εκεί και πέρα το πρωτάθλημα».

Για την ανάληψη της αρχηγίας: «Σίγουρα αυτός ο ρόλος με τιμάει. Χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχω σε αυτήν εδώ την ομάδα. Ελπίζω να ανταπεξέλθω και πρώτα απ’ όλα να είμαι καλός αρχηγός για τους συμπαίκτες μου».

*Για το αν είναι αισιόδοξος εν όψει της νέας σεζόν: «Είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι η ομάδα είναι καλύτερη! Βέβαια, αυτό πρέπει να το δείξουμε και στο νερό, όχι μόνο στα λόγια. Θεωρώ πως θα παίξουμε πολύ καλά στην Ευρώπη, πρέπει να περάσουμε, που είναι ο πρώτος στόχος όπως είπα και μετά ο στόχος, γι’ αυτήν την ομάδα και όπως έχει χτιστεί, είναι να κάνει ένα βήμα παραπάνω από αυτό που έκανε πέρυσι».

*Για την ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος: «Το πρωτάθλημα θα είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικό από πέρυσι. Έχει δυναμώσει κι άλλο ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός θα είναι εξίσου καλός όπως είναι πάντα, η Βουλιαγμένη είναι πάντα καλή, ο Πανιώνιος καλύτερος από πέρυσι και θεωρώ πως και ο ΠΑΟΚ, που έκανε νέες προσθήκες, θα είναι και αυτός καλύτερος από πέρυσι. Όλο το πρωτάθλημα έχει ανέβει και πιστεύω θα είναι πολύ ανταγωνιστικό».

*Το μήνυμά του στον κόσμο: «Ο κόσμος του Απόλλωνα να είναι πάντα δίπλα μας, όπως είναι και κάθε χρόνο, έτσι θερμός και υποστηρικτικός και εμείς με τη σειρά μας να τον κάνουμε χαρούμενο».