Ο Ροντινέϊ στον κουρέα του: «Εάν ο Ολυμπιακός με θέλει ως παππού θα γυρίσω»
Ο Ροντινέϊ δεν χαιρέτησε μόνο τους παίκτες του Ολυμπιακού αλλά και αρκετούς φίλους που έχει κάνει εδώ όπως τον κουρέα του. Μάλιστα ο συγκεκριμένος κουρέας ανέβασε και βίντεο με έναν φοβερό διάλογο με τον Βραζιλιάνο. Ειδικότερα:
- Που πας ρε μ@@@α;
- Δύσκολο. Βραζιλία.
- Δύσκολο ρε. Που πας; Βραζιλία.
- Γιατί; Ολυμπιακάρα δεν είσαι;
- Γιατί; Μόνο Ολυμπιακάρα.
- Γιατί φεύγεις;
- Γιατί φεύγεις; Μ@@@α. Φεύγεις. Βραζιλία.
- Αλλά μόνο Ολυμπιακάρα. Είναι πολύ δύσκολο.
- Εάν ο Ολυμπιακό με θέλει ως παππού θα γυρίσω.
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