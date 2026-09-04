Ο Ροντινέϊ στον κουρέα του: «Εάν ο Ολυμπιακός με θέλει ως παππού θα γυρίσω»

Απολαυστικός διάλογος του Ροντινέϊ με τον κουρέα του λίγο πριν την αναχώρησή του για τη Βραζιλία και τη Σάντος.

Ο Ροντινέϊ δεν χαιρέτησε μόνο τους παίκτες του Ολυμπιακού αλλά και αρκετούς φίλους που έχει κάνει εδώ όπως τον κουρέα του. Μάλιστα ο συγκεκριμένος κουρέας ανέβασε και βίντεο με έναν φοβερό διάλογο με τον Βραζιλιάνο. Ειδικότερα:

- Που πας ρε μ@@@α;

- Δύσκολο. Βραζιλία.

- Δύσκολο ρε. Που πας; Βραζιλία.

- Γιατί; Ολυμπιακάρα δεν είσαι;

- Γιατί; Μόνο Ολυμπιακάρα.

- Γιατί φεύγεις;

- Γιατί φεύγεις; Μ@@@α. Φεύγεις. Βραζιλία.

- Αλλά μόνο Ολυμπιακάρα. Είναι πολύ δύσκολο.

- Εάν ο Ολυμπιακό με θέλει ως παππού θα γυρίσω.