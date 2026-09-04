Ο Ροντινέϊ στον κουρέα του: «Εάν ο Ολυμπιακός με θέλει ως παππού θα γυρίσω»

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Ο Ροντινέϊ στον κουρέα του: «Εάν ο Ολυμπιακός με θέλει ως παππού θα γυρίσω»

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Απολαυστικός διάλογος του Ροντινέϊ με τον κουρέα του λίγο πριν την αναχώρησή του για τη Βραζιλία και τη Σάντος.

Ο Ροντινέϊ δεν χαιρέτησε μόνο τους παίκτες του Ολυμπιακού αλλά και αρκετούς φίλους που έχει κάνει εδώ όπως τον κουρέα του. Μάλιστα ο συγκεκριμένος κουρέας ανέβασε και βίντεο με έναν φοβερό διάλογο με τον Βραζιλιάνο. Ειδικότερα:

- Που πας ρε μ@@@α;
- Δύσκολο. Βραζιλία.
- Δύσκολο ρε. Που πας; Βραζιλία.
- Γιατί; Ολυμπιακάρα δεν είσαι;
- Γιατί; Μόνο Ολυμπιακάρα.
- Γιατί φεύγεις;
- Γιατί φεύγεις; Μ@@@α. Φεύγεις. Βραζιλία.
- Αλλά μόνο Ολυμπιακάρα. Είναι πολύ δύσκολο.
- Εάν ο Ολυμπιακό με θέλει ως παππού θα γυρίσω.

@Photo credits: Instagram: paulos_the_barber_shop / Pol Chaikianis
     

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