Η αποστολή του Ολυμπιακού έφτασε στα «Δύο Αοράκια» για το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το πρώτο του φιλικό τουρνουά. Μετά τη νίκη επί του Προμηθέα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά του το CRETE IBT 2026, στο οποίο θα αντιμετωπίσουν στα ημιτελικά τη Φενέρμπαχτσε.

Οι διεθνείς έχουν επιστρέψει στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, με μοναδικές απουσίες τους Κώστα Παπανικολάου και Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Λίγο πριν τις 19:00 (04/09), η αποστολή του Ολυμπιακού, έφτασε στα «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου, ενόψει του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε. Το τζάμπολ της αναμέτρησης, έχει οριστεί για τις 21:00.