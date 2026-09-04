Crete IBT: Στα «Δύο Αοράκια» η αποστολή του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το πρώτο του φιλικό τουρνουά. Μετά τη νίκη επί του Προμηθέα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά του το CRETE IBT 2026, στο οποίο θα αντιμετωπίσουν στα ημιτελικά τη Φενέρμπαχτσε.
Οι διεθνείς έχουν επιστρέψει στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, με μοναδικές απουσίες τους Κώστα Παπανικολάου και Γιαννούλη Λαρεντζάκη.
Λίγο πριν τις 19:00 (04/09), η αποστολή του Ολυμπιακού, έφτασε στα «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου, ενόψει του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε. Το τζάμπολ της αναμέτρησης, έχει οριστεί για τις 21:00.
Άφιξη του @Olympiacos_BC στα "Δύο Αοράκια" pic.twitter.com/Cwu9fzcUhS— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 4, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.