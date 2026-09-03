Κι αν η επιστήμη ήταν το πιο συναρπαστικό σχέδιο για το Σαββατοκύριακο;

What If, το νέο Φεστιβάλ Επιστήμης του Ιδρύματος Ευγενίδου έρχεται στις 18 & 19 Σεπτεμβρίου.

Τι θα γινόταν αν μπορούσες να ταξιδέψεις στο Διάστημα, να πάρεις μέρος σε ένα επιστημονικό πείραμα, να γνωρίσεις τεχνολογίες που αλλάζουν τον κόσμο και να ανακαλύψεις πόση επιστήμη κρύβεται τελικά γύρω μας;

Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου γιορτάζει τα 70 χρόνια του με έναν εντελώς νέο τρόπο και παρουσιάζει για πρώτη φορά το What If Science Festival.

Για δύο ημέρες, οι χώροι του Ιδρύματος μετατρέπονται σε ένα μεγάλο πεδίο εξερεύνησης για μικρούς και μεγάλους. Πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογικές επιδείξεις, παιχνίδια γνώσεων, ομιλίες, συναντήσεις με επιστήμονες και ερευνητές και ειδικές προβολές στο Ψηφιακό Πλανητάριο μας προσκαλούν όχι απλώς να παρακολουθήσουμε την επιστήμη, αλλά να τη ζήσουμε.

Με κεντρικό μήνυμα «Δεν ήταν πάντα έτσι», το What If κοιτάζει όλα όσα άλλαξαν μέσα σε 70 χρόνια και θέτει ένα νέο ερώτημα, τι μπορεί να αλλάξει στα επόμενα;

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, στο επίκεντρο βρίσκονται οι μεγάλες επιστημονικές ιδέες, η κριτική σκέψη, ο πειραματισμός και η ανακάλυψη. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα ανοίγει ακόμη περισσότερο τις πόρτες του στις οικογένειες, με STEM δράσεις, τεχνολογία, παιχνίδια, πειράματα και εμπειρίες για όλες τις ηλικίες.

Γιατί η επιστήμη δεν βρίσκεται μόνο στα εργαστήρια και στα βιβλία. Βρίσκεται στις ερωτήσεις που κάνουμε, σε όσα ανακαλύπτουμε και σε όλα αυτά που κάποτε έμοιαζαν αδύνατα.

18 & 19 Σεπτεμβρίου 2026

Ίδρυμα Ευγενίδου

What If. Δεν ήταν πάντα έτσι. Και ποιος ξέρει τι ακολουθεί;

Το αναλυτικό πρόγραμμα και όλες οι πληροφορίες για τη συμμετοχή του κοινού θα ανακοινωθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου μέσα από την ιστοσελίδα και τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας του Ιδρύματος Ευγενίδου.

