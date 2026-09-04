Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών βάζει «φρένο» στα νέα σκονάκια: Μόνο μολύβι και ιατρική βεβαίωση για γυαλιά

Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πατρών επιβάλλει αυστηρούς κανόνες για την αποτροπή της αντιγραφής στην ερχόμενη εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει ταρακουνήσει τους καθηγητές, αφού το παραδοσιακό σκονάκι έχει αντικατασταθεί με πιο εξελιγμένες μεθόδους, όπως τα γυαλιά με AI, κάνοντας τη ζωή τους δυσκολότερη.

Το ζήτημα ήρθε στην επικαιρότητα μετά από ενημερωτικό μήνυμα που απέστειλε καθηγητής του τμήματος Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών στους φοιτητές του, ενόψει της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.

Γυαλιά με ιατρική βεβαίωση και γραφή αποκλειστικά και μόνο με μολύβι

Ο καθηγητής έθεσε συγκεκριμένους... όρους για να έρθουν οι εξεταζόμενοι να γράψουν.

Αρχικά, δεν μπορούν να φέρουν μαζί τους στύλο, παρά μόνο μολύβι και επίσης όσοι φορούν γυαλιά οράσεως θα πρέπει να έχουν μαζί τους ιατρική βεβαίωση.

Ο καθηγητής ξεκαθάρισε ότι οι περιορισμοί αυτοί στοχεύουν στην προστασία των φοιτητών που έχουν κοπιάσει και διαβάσει, προκειμένου η διαδικασία να μην μετατραπεί σε «πανηγύρι Τεχνητής Νοημοσύνης». Παράλληλα, στο στόχαστρο των επιτηρητών μπαίνουν οι «ψείρες» αυτιού, καθώς και κάθε άλλη παρόμοια ευρεσιτεχνία.

Ο «Οδικός Χάρτης» του Πανεπιστημίου Πατρών

Το περιστατικό εντάσσεται σε έναν ευρύτερο διεθνή προβληματισμό για την εισβολή του ΑΙ στην εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ήδη ξεκινήσει διάλογο για τις προκλήσεις της νέας τεχνολογίας, ενώ έχει θεσπίσει και ειδικό «Οδικό Χάρτη».

Μεταξύ των προληπτικών μέτρων που εφαρμόζονται περιλαμβάνονται η ενημέρωση των νεοδιορισθέντων καθηγητών, καθώς και οι δειγματοληπτικές προφορικές εξετάσεις φοιτητών.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου, Χρήστος Μπούρας, μιλώντας στην «Πελοπόννησο», υπενθυμίζει: «Πάντα υπήρχε αντιγραφή. Σήμερα το ΑΙ μπορεί να μας πει ποια γραπτά είναι αντιγραφή. Κάποιοι χάνουν χρόνο στην προσπάθεια να αντιγράψουν, αντί να διοχετεύσουν όλη τους την ενέργεια στο διάβασμα. Αυτό θα το βρουν μπροστά τους στην επαγγελματική τους διαδρομή».

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