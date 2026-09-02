Regency Casino Mont Parnes: Ένας προορισμός για όλα… και για 4 ολοκαίνουργια αυτοκίνητα!

Αν νομίζεις πως το φθινόπωρο τα έχεις δει όλα, μάλλον είναι ώρα να κοιτάξεις ψηλά. Στην κορυφή της Πάρνηθας… Στο Regency Casino Mont Parnes! Εκεί που η διασκέδαση είναι σε άλλο level και δε σταματά ποτέ!

Στην κορυφή του πιο όμορφου βουνού της Αττικής σε περιμένει ένας ολόκληρος κόσμος ψυχαγωγίας! Όταν η πόλη μπαίνει σε φθινοπωρινούς ρυθμούς, στο Μον Παρνές θα βρεις τη δική σου όαση ανανέωσης και εμπειριών που δε θα ζήσεις αλλού.

Οι δυνατές συγκινήσεις ξεκινούν από το τελεφερίκ, με το πιο θρυλικό ταξίδι πάνω από την πόλη. 7 λεπτά διαδρομής πάνω από το φθινοπωρινό τοπίο είναι αρκετά για να σου αλλάξουν τη διάθεση και να σε κάνουν να δεις την Αθήνα αλλιώς. Quick trivia: ξέρεις ότι μέσα σε 20 χρόνια το τελεφερίκ έχει πραγματοποιήσει πάνω από 6,1 εκατομμύρια δρομολόγια;

Φτάνοντας στο Regency Casino Mont Parnes πρέπει να παίξεις γρήγορα… στις αποφάσεις, γιατί πολύ απλά θα θέλεις να τα δοκιμάσεις όλα. Ασύγκριτες παικτικές εμπειρίες σε επιτραπέζια παιχνίδια, αλλά και σε έναν ατέλειωτο στόλο από προηγμένα slot machines... Jackpots που θα σε ξεσηκώσουν. Συνεχείς κληρώσεις με δώρα μοναδικά. Live βραδιές με τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες.

Ατμοσφαιρικά κοκτέιλ και signature γεύσεις στα εστιατόρια 1055 και Monte Vista, αλλά και στην πιο ξεχωριστή Spritzeria της πόλης, που είναι πραγματικά σαν να «κρέμεται» από τα σύννεφα! Κουράστηκες; Κάνε μια παύση και απόλαυσε τη θέα που κόβει την ανάσα, για να συνεχίσεις να ζεις την εμπειρία Μον Παρνές.

Και αν νομίζεις πως οι δυνατές συγκινήσεις τελειώνουν εδώ, στο Regency Casino Mont Parnes έχει και καλύτερο! Αυτό το φθινόπωρο, 4 ολοκαίνουργια αυτοκίνητα Chery Tiggo 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους… με το κλειδί στο χέρι. Ο τρόπος για να τα διεκδικήσεις είναι πολύ απλός, αφού αρκεί η είσοδός σου στο Καζίνο για να κερδίσεις δελτία συμμετοχής στις μεγάλες κληρώσεις.

Ό,τι σχέδια και αν έχεις φέτος για τη νέα σεζόν, μια βόλτα από το Regency Casino Mont Parnes είναι ο πιο ατμοσφαιρικός τρόπος για να δεις το φθινόπωρο αλλιώς. Εκεί, η τύχη κάνει τη δική της διαδρομή και ανεβάζει τη διασκέδαση ψηλά. Δε θα ήταν ωραίο, μέσα στις αναμνήσεις σου αυτό το φθινόπωρο, να «μετράς» και ένα καινούργιο αυτοκίνητο Chery;

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