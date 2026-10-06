Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται να πει και επίσημα «αντίο» στην Εθνική Αργεντινής και το Gazzetta σας παρουσιάζει τις 10 iconic στιγμές του.

Η αυλαία πέφτει, τα φώτα θα σβήσουν και ο Λιονέλ Μέσι δεν θα φορέσει ποτέ ξανά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής, μετά το φιλικό της 7ης Οκτωβρίου απέναντι στο Μπενίν.

Οι άνθρωποι της AFA έχουν φροντίσει έτσι ώστε να αποδοθεί η τιμή που αξίζει στον 39χρονο μάγο από το Ροσάριο, καθώς το «Μονουμεντάλ» αναμένεται κατάμεστο από φιλάθλους της Αλμπισελέστε (και όχι μόνο), προκειμένου να αποθεώσουν τον δικό τους Μέσι.

Μια πορεία που ξεκίνησε πίσω στο 2005 με... αποβολή και ολοκληρώθηκε (επίσημα) στον -χαμένο- τελικό του Μουντιάλ πριν περίπου 2,5 μήνες. Μια πορεία με 125 γκολ και 68 ασίστ (φυσικά πρώτος και στις δυο στατιστικές κατηγορίες) σε 207 παιχνίδια. Μια πορεία που μόνο εύκολη δεν ήταν, πέρασε από χίλια κύματα αλλά κατέληξε σε μια από τις πιο όμορφες ιστορίες του ποδοσφαίρου. Το Gazzetta σας παρουσιάζει τις 10 iconic στιγμές του Pulga με το εθνόσημο στο στήθος.

Το... κόκκινο ντεμπούτο

Γυρίζουμε το χρόνο πίσω στις 17 Αυγούστου του 2005, όταν ο 18χρονος τότε Μέσι ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο του, σε ένα φιλικό με αντίπαλο την Ουγγαρία. Ο νεαρός άσος μπαίνει στο γήπεδο στο 64ο λεπτό στη θέση του Λισάντρο Λόπες, και αυτό που ακολουθεί μένει στην ιστορία. Μόλις 47 δευτερόλεπτα μετά, αντικρίζει την κόκκινη κάρτα και φεύγει για τα αποδυτήρια, έχοντας «χτυπήσει» στο πρόσωπο τον Βίλμος Βάντσακ, σε ένα ξεκίνημα που μας έδειξε πόσο δύσκολα θα... περνούσε.

𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪🤯



18-year-old Messi made his Argentina debut against Hungary. He came on and received a straight red card for an elbow within 47 seconds.😮🔥 pic.twitter.com/px4lTtQxyL — Iqtidar🇵🇰 (@iqtidarr99) September 14, 2026

Όταν συστήθηκε στο Μουντιάλ του 2006

Σχεδόν ένα χρόνο μετά (2006), ο Pulga βρέθηκε στην αποστολή της Αλμπισελέστε για τα γήπεδα της Γερμανίας και το Παγκόσμιο Κύπελλο. Παρότι δεν αγωνίστηκε στην πρεμιέρα, το ντεμπούτο του ήταν εντυπωσιακό. Πέρασε στο ματς στο 74' κόντρα στη Σερβία (και Μαυροβούνιο τότε) και μέσα σε σχεδόν 20 λεπτά κατόρθωσε να σκοράρει για πρώτη φορά, έπειτα από ωραία συνεργασία με τον Κρέσπο, και να δώσει ασίστ στον ίδιο (σσ Κρέσπο), κάνοντας ιδανικό ξεκίνημα στο κορυφαίο τουρνουά. Έπαιξε επίσης με Ολλανδία (0-0), Μεξικό (2-1), ενώ η μη χρησιμοποίησή του στον αποκλεισμό από τους οικοδεσπότες (1-1, 4-2 πεν.) έγινε αντικείμενο συζήτησης των ημερών.

The start of something special. ✨



When an 18-year-old Leo Messi scored his first-ever World Cup goal on his debut in 2006! 🇦🇷 pic.twitter.com/upmDCO2QVA — Major League Soccer (@MLS) June 4, 2026

Το μαγικό χατ-τρικ κόντρα στη Βραζιλία

Μια από τις πιο εμβληματικές βραδιές του Μέσι με το εθνόσημο στο στήθος, προέρχεται από φιλική αναμέτρηση, την 9η Ιουνίου του 2012. Στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσι, η Αργεντινή αντιμετώπισε τη Βραζιλία, στο πιο χαρακτηριστικό ντέρμπι Εθνικών ομάδων. Το τελικό 4-3 εκτός από γκολ, ήταν γεμάτο ανατροπές και...Μέσι. Ο «Ψύλλος» έκανε χατ-τρικ, με το 3ο γκολ (και νικητήριο) να έρχεται στο 85ο λεπτό έπειτα από απίθανη ενέργεια και πλασέ στο απέναντι «γάμα». Τι ακολούθησε; Η ανάληψη της αρχηγείας στην Εθνική, λίγο καιρό αφότου είχε φουντώσει η κουβέντα για το «Αν μπορεί να κάνει τα ίδια που κάνει στην Μπαρτσελόνα και με την Αργεντινή».

On this day in 2012, Messi scored this gorgeous solo goal vs Brazil. The match finished Argentina 4-3 Brazil, Messi grabbing a hattrick. 🐐 pic.twitter.com/xdSFIkA6OO June 9, 2022

Το «δράμα» του 2014 με τον χαμένο τελικό

Εδώ μιλάμε για το ενδεχομένως πιο σημαντικό κεφάλαιο στο βιβλίο της ιστορίας του Μέσι με την Αργεντινή. Δώδεκα χρόνια πριν στα γήπεδα της «μισητής» Βραζιλίας, ο 27χρονος τότε άσος με 4 γκολ και μια ασίστ οδήγησε την πατρίδα του μέχρι τον τελικό του τουρνουά, απέναντι στη Γερμανία. Σε ένα παιχνίδι που έχει μείνει στην ιστορία και τον ίδιο (σσ Μέσι) να μην πιάνει τα στάνταρ του, οι συμπαίκτες του σπατάλησαν στιγμές, με κορυφαία την χαρακτηριστική του Ιγκουαϊν, και ο Γκέτσε στο 113' της παράτασης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έδωσε την κούπα στα Πάντσερ. Η εικόνα του Μέσι να κοιτάζει το τρόπαιο με τα μάτια γουρλωμένα, είναι από τις πιο χαρακτηριστικές στην ιστορία του αθλήματος.

Η στιγμή που λύγισε

Τα επόμενα δυο χρόνια το αντίθετο παρά λυτρωτικά ήταν για τον βραχύσωμο σούπερ σταρ. Δυο Κόπα Αμέρικα, ισάριθμοι χαμένοι τελικοί, με τον ίδιο να δακρύζει και εν τέλει να λυγίζει. Βράδυ 26ης Ιουνίου 2016 κόντρα στη Χιλή, ο Μέσι χάνει το πρώτο πέναλτι στη διαδικασία, η Αλμπισελέστε ηττάται (4-2) και εκείνος αποφασίζει να σοκάρει τον κόσμο. «Είναι τέσσερις χαμένοι τελικοί, δεν μπορώ να κερδίσω και αυτό είναι δύσκολο για εμένα και την ομάδα. Για εμένα τελείωσε με την Εθνική, είναι το καλύτερο για όλους», ανέφερε πετώντας τη...βόμβα της δεκαετίας.

🆘‼⚽😢 Emotional moments during the Copa America 2016: Lionel #Messi was crying for his missed penalty. pic.twitter.com/jyHwo1cvIX — Onlinemagazin Ⓥ (@OnlineMagazin) June 27, 2016

Κινητοποίηση και επιστροφή

Φυσικά, η εξέλιξη αυτή «ταρακούνησε» για τα καλά τους συμπατριώτες του, που... ξεσηκώθηκαν παρακαλώντας τον να επιστρέψει. Έπειτα από πολλές σκέψεις και συζήτηση που είχε με τον τότε προπονητή, Έντγκαρντο Μπάουσα, αποφάσισε να κάνει το come back. Αυτό συνέβη την 1η Σεπτεμβρίου, όταν και έδωσε τη νίκη με 1-0 κόντρα στην Ουρουγουάη για τα προκριματικά του Μουντιάλ. «Αγαπάω πολύ τη χώρα μου και θα προσπαθήσω ξανά», είχε πει λίγο καιρό πριν το εν λόγω παιχνίδι.

On this day in 2016, Leo Messi retired from international football after losing the Copa América final:



"For me, the national team is over. I've done all I can. It hurts not to be a champion."



He came back 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/8rEP5e6DEL June 27, 2023

«Se termino Leo»

Δεν χρειάζεται να ξέρεις τη γλώσσα για να καταλάβεις την παραπάνω φράση. Μια ατάκα γεμάτη χαρά, ανακούφιση και συγκίνηση, που ακούστηκε την 10η Ιουλίου του 2021 στο θρυλικό Μαρακανά. Το σενάριο ιδανικό: τελικός Κόπα Αμέρικα κόντρα στη Βραζιλία και μέσα στο «σπίτι» της. Η λόμπα του Ντι Μαρία έκρινε το ματς (1-0) και ο Μέσι έπεσε στο χορτάρι, λύγισε, έκλαψε από χαρά. Ο πρώτος τίτλος με την πατρίδα του, το βάρος που έφυγε από τις πλάτες του, και η ατάκα που ακούστηκε και έμεινε στην ιστορία.

SE VA A TERMINAAAAAR

SE TERMINO

SE TERMINO LEO pic.twitter.com/kh7ppbzjMk https://t.co/92BLFk5BKw — Cris ✍️🏟️ (@cris__ese) June 24, 2026

Η κορυφαία, η στιγμή που περίμενε όλος ο πλανήτης

Δεν υπάρχει ουδεμία αμφιβολία πως η φωτογραφία της πορείας του Μέσι στην Αργεντινή, είναι εκείνη από τις 18 Δεκεμβρίου του 2022. Όταν κρατάει με το ένα χέρι το τρόπαιο του Μουντιάλ και το φιλάει, όπως ένας πατέρας το παιδί του, ένας σύντροφος τη γυναίκα του. Ήταν η στιγμή που ο 35χρονος τότε μάγος κατάφερε επιτέλους να φτάσει στην κορυφή του κόσμου, να γίνει Παγκόσμιος πρωταθλητής και να «σβήσει» και την τελευταία αμφιβολία όσων τον κατηγορούσαν πως «Δεν έχει πάρει Μουντιάλ». Με 7 γκολ, 3 ασίστ και πάμπολλες στιγμές μαγείας, εκτός από το βαρύτιμο τρόπαιο, πήρε και τη Χρυσή Μπάλα της διοργάνωσης.

🏆 🇦🇷 That Argentina 2022 World Cup final win still hits different every single time



🥹 The roar. The tears. Messi lifting the trophy.



💙 Pure football magic that gave the whole world goosebumps. pic.twitter.com/iNSTmypBar — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 17, 2026

Το σόου ενός 39χρονου με την Αγγλία

Ερχόμαστε στα -πολύ- πρόσφατα και συγκεκριμένα τον ημιτελικό του φετινού Μουντιάλ, στα γήπεδα της Β. Αμερικής. Αγγλία εναντίον Αργεντινής, σε ένα παιχνίδι που ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός (και μη) κόσμος ανυπομονούσε να δει. Σαφώς ανώτεροι ποιοτικά οι Άγγλοι, πήραν προβάδισμα στο σκορ και όλα έδειχναν τελικό. Όμως, ο 39χρονος Μέσι μας φυλούσε μια ακόμη παράσταση. Αφού έδωσε την πάσα για το 1-1 του Έντσο Φερνάντες στο 85', ήρθε μια απίθανη σόλο ενέργεια και -δεύτερη- ασίστ στον Λαουτάρο Μαρτίνες, που πέτυχε το 2-1 (90+2') και έστειλε τους Λατινοαμερικάνους στον τελικό!

Que exhibición de Messi contra Inglaterra, no había vuelto a ver nada, quedé embolado con la final.

Eso de meterse atrás contra España , me arruino el mundial.pic.twitter.com/ni8pbA3ipi — Toti🇦🇷 (@totiper22) September 24, 2026

Φινάλε, κλάμα και συγκίνηση

Ολοκληρώνουμε με το επίσημο «αντίο» του από την Εθνική, που έμελλε να είναι στον τελικό του φετινού Μουντιάλ, στις 19 του περασμένου Ιούλη. Παρότι έκανε ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό, η Ισπανία κατέκτησε τον τίτλο με 1-0 στην παράταση. Στο τέλος, το κλάμα του δεν ήταν τόσο λύπης για το αποτέλεσμα, όσο επειδή γνώριζε και ο ίδιος πως το ταξίδι του ολοκληρώθηκε. Μαζί του και όλοι οι φίλαθλοι του σπορ, είτε τον λάτρευαν είτε τον «μισούσαν», δεν μπορεί να μη συγκινήθηκαν στην εικόνα του να δακρύζει...