Το Football Meets Data δίνει τις πιθανότητες που έχει η Εθνική Ελλάδας απόψε (4/10, 21:45) για να νικήσει και πάλι τη Γερμανία.

Ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι έχει απόψε (4/10, 21:45, Live από το Gazzetta) η Εθνική Ελλάδας, που φιλοξενεί στην Τούμπα τη Γερμανία για την 4η αγωνιστική στην Ελιτ κατηγορία του Nations League.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στην κορυφή του 2ου ομίλου έπειτα από τρεις αγώνες με 7 πόντους, έχοντας κερδίσει εκτός έδρας Σερβία (1-2) και Γερμανία (0-1), ενώ την περασμένη Πέμπτη (1/10) αναδείχθηκε ισόπαλο 2-2 με τους Ολλανδούς στη Θεσσαλονίκη.

Τα αποτελέσματα αυτά έχουν ανεβάσει τον πήχη για το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παράλληλα όμως έχουν αυξήσει και τις πιθανότητες μια σπουδαία νίκη επί των Πάντσερ να επαναληφθεί. Σύμφωνα με το Football Meets Data, η Γαλανόλευκη έχει 36% πιθανότητες νίκης, η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ 38%, ενώ στο 26% συναντάμε μια πιθανή ισοπαλία.

Παράλληλα και με βάση τα τωρινά δεδομένα, ο υπερυπολογιστής δίνει στην Ελλάδα 40.7% για να τερματίσει στην 1η θέση, 38.2% στην 2η, 20.6% στην 3η και μόλις 0.4% ουραγός.