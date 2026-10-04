Πλήθος κόσμου βρέθηκε και φέτος στα Τέμπη για να τιμήσει τη μνήμη των έξι αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ, παρουσία εκπροσώπων της ΠΑΕ, της ΚΑΕ και του ΑΣ.

Είκοσι επτά χρόνια συμπληρώθηκαν από το μοιραίο ξημέρωμα της 4ης Οκτωβρίου 1999, όταν έξι νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο, επιστρέφοντας από την Αθήνα, όπου είχαν ταξιδέψει για να βρεθούν στο πλευρό του αγαπημένου τους ΠΑΟΚ.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε το πρωί της Κυριακής (4/10) στο μνημείο των Τεμπών για το ετήσιο μνημόσυνο των έξι «αετόπουλων». Είκοσι επτά χρόνια μετά, η οικογένεια του ΠΑΟΚ εξακολουθεί να τιμά με την ίδια ευλάβεια και σεβασμό τη μνήμη του Χαράλαμπου Ζαπουνίδη (20 ετών), του Δημήτριου Ανδρεαδάκη (25 ετών), της Χριστίνας Τζιόβα (18 ετών), του Αναστάσιου Θέμελη (22 ετών), του Γεώργιου Γκανάτσιου (22 ετών) και του Κυριάκου Λαζαρίδη (17 ετών).

Στο μνημόσυνο, εκτός από τους δεκάδες φίλους του ΠΑΟΚ, έδωσαν το «παρών» από την πλευρά της ΠΑΕ ο Αντρέ Βιεϊρίνια, ο Άγγελος Αναστασιάδης και ο Δημήτρης Γιαννούλης. Την ΚΑΕ εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος Νίκος Παπαδόπουλος, ενώ από τον ΑΣ ΠΑΟΚ παρέστησαν οι Δημοκράτης Παπαδόπουλος, Άλκης Ησαϊάδης και Βασίλης Ανατολίτης.

Στεφάνια στη μνήμη των έξι αδικοχαμένων παιδιών κατατέθηκαν από τον ΑΣ ΠΑΟΚ, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον Ιβάν Σαββίδη, την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τον Τέλη Μυστακίδη, καθώς και από τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, αλλά και πολλούς Συνδέσμους Φίλων ΠΑΟΚ.

Χαράλαμπος, Δημήτρης, Χριστίνα, Αναστάσιος, Γιώργος, Κυριάκος. Αθάνατοι.

