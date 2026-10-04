Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ελλάδα - Γερμανία, το Παναθηναϊκός - Βίκος Ιωαννίνων και το Ηρακλής - Ολυμπιακός
Κυριακή σήμερα (4/10) και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων παραμένει πλούσιο, παρά τη διακοπή των πρωταθλημάτων στο ποδόσφαιρο.
Σαφώς, από το πρόγραμμα ξεχωρίζει η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Γερμανία (21:45, Alpha/Novasports Start, Live από το Gazzetta) στο γήπεδο της Τούμπας για την 4η αγωνιστική στην ελίτ κατηγορία του Nations League.
Παράλληλα, ενδιαφέρον θα υπάρχει και στο άλλο ματς του ομίλου ανάμεσα σε Ολλανδία και Σερβία (21:45, Novasports 3) ενώ και το Πορτογαλία - Νορβηγία (21:45, Novasports Prime) έχει τη δική του σημασία με τα όσα συμβαίνουν γύρω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
Από εκεί και πέρα, στο μπάσκετ, οι δυο αιώνιοι κάνουν πρεμιέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρώτα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Βίκο Ιωαννίνων (13:00, ΣπορτΦμ TV2), ενώ στη συνέχεια ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Ηρακλή (17:30, ΣΚΑΙ).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Grand Prix Μπαχρέιν (09:45, ΑΝΤ1)
- Παναθηναϊκός - Βίκος Ιωαννίνων (13:00, ΣπορτΦμ TV2)
- ΠΑΣ Πύργος - Πανιώνιος (14:45, ΕΡΤΣπορ 2)
- Ηρακλής - Ολυμπιακός (17:30, ΣΚΑΙ)
- Κόσοβο - Αυστρία (19:00, Novasports Start)
- Ελλάδα - Γερμανία (21:45, Alpha/Novasports Start)
- Ολλανδία - Σερβία (21:45, Novasports 3)
- Πορτογαλία - Νορβηγία (21:45, Novasports Prime)
- Ιρλανδία - Ισραήλ (21:45, Novasports 2)
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