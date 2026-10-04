Η Εθνική ομάδα αν νικήσει τη Γερμανία κλειδώνει τη δεύτερη θέση. Πόσους βαθμούς θέλει για την πρόκριση, εφόσον δεν πάρει το τρίποντο στην Τούμπα.

Η Εθνική ομάδα το βράδυ στην Τούμπα στις 21:45 έχει μία μεγάλη πρόκληση. Να νικήσει για δεύτερη φορά τη Γερμανία. Μ' αυτόν τον τρόπο θα κλειδώσει και τη δεύτερη θέση.

Η γαλανόλευκη είναι πρώτη στη βαθμολογία με 7 βαθμούς μετά και την ισοπαλία με την Ολλανδία στον δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Δεν κατάφερε στο τέλος να κρατήσει το 2-1 και τη νίκη την περασμένη Πέμπτη, με την οποία θα αγκάλιαζε την πρόκριση.

Η Ελλάδα με νέα νίκη επί της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ, που έχει 4 βαθμούς, θα ξεφύγει στο +6 και με δύο αγωνιστικές ν' απομένουν θα πάρει την πρόκριση έστω ως δεύτερη, αφού θα υπερτερεί των Γερμανών στα μεταξύ τους παιχνίδια. Η Ελλάδα θα πάει στους 10 κι εκεί για να την «πατήσει» δεν υπάρχει τριπλή ισοβαθμία, διότι τελευταία αγωνιστική παίζουν Γερμανία - Ολλανδία.

Η Γερμανία με ήττα απόψε μπορεί να πάει στους 10, η Ολλανδία, όμως, μπορεί να πάει στους 8 με νίκη επί της Σερβίας και στους 11 με νίκη επί της Ελλάδας. Οι «οράνιε» έχουν 5 βαθμούς και μπορούν να τερματίσουν με 10, έχοντας μία νίκη και δύο ισοπαλίες, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα έχουν κόψει βαθμούς από τη Γερμανία, που δεν θα μπορεί να φτάσει έτσι τους 10 της Ελλάδας, αν απόψε επικρατήσουν οι διεθνείς μας στην Τούμπα.

Πόσους βαθμούς, όμως, χρειάζεται η Ελλάδα για να τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις και να πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης αν δεν νικήσει τη Γερμανία; Σίγουρα θα είναι στις θέσεις 1-2 με δύο νίκες κόντρα σε Ολλανδία και Σερβία, γιατί για το σημερινό ματς αναφέραμε τα δεδομένα. Τότε θα έχει 13 βαθμούς και σίγουρα θα έχει περάσει. Σίγουρα θα είναι στις θέσεις 1-2 και με 5 βαθμούς ακόμα.

Η Ολλανδία με 5 βαθμούς τώρα μπορεί να πάει μάξιμουμ στους 14, η Γερμανία με 4 βαθμούς τώρα μπορεί να πάει μάξιμουμ στους 13. Μόνο που δεν γίνεται και η Ολλανδία και η Γερμανία να πιάσουν και οι δύο το μάξιμουμ, διότι τελευταία αγωνιστική παίζουν μεταξύ τους.

Η τριπλή ισοβαθμία!

Αν θεωρήσουμε ότι η Ελλάδα τελευταία αγωνιστική, στις 16 Νοεμβρίου θα νικήσει στο Πανθεσσαλικό την πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου, τη Σερβία, έχει στα «χαρτιά» 10 βαθμούς. Δεν φτάνουν για τις θέσεις 1-2. Εφόσον, όπως αναφέραμε, δεν νικήσει απόψε. Η Γερμανία αν νικήσει Ελλάδα εκτός, Σερβία εκτός και έρθει ισοπαλία εντός με την Ολλανδία (λογικά αποτελέσματα) πάει στους 11.

Η Ολλανδία με δύο νίκες, κόντρα σε Σερβία κι Ελλάδα εντός και ήττα από τη Γερμανία, που είναι φυσιολογικό να συμβεί, φτάνει επίσης τους 11. Οπότε η Ελλάδα θέλει μίνιμουμ 4 βαθμούς για να μπορεί να βρεθεί κι αυτή στους 11. Και με 5 βαθμούς δεδομένα η Εθνική θα πάρει την πρόκριση. Να νικήσει Σερβία και να φέρει ισοπαλία με τα δύο μεγαθήρια κόβοντας βαθμούς. Οι 12 βαθμοί της δίνουν πρόκριση.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ενδέχεται να υπάρξει τριπλή ισοβαθμία στους 11 βαθμούς! Να νικήσει η Ελλάδα τη Σερβία, να φέρει ισοπαλία εντός με τη Γερμανία και να ηττηθεί στην Ολλανδία. Έτσι, θα έχει 11 βαθμούς. Η Ολλανδία να νικήσει Ελλάδα και Σερβία και να χάσει στη Γερμανία. Θα πάει κι αυτή από τους 5 που έχει τώρα στους 11 βαθμούς! Η Γερμανία με «Χ» στην Τούμπα και νίκες με Ολλανδία εντός και Σερβία εκτός πάει κι αυτή στους 11. Λογικά σενάρια όλα.

Σ' αυτό το τρελό σενάριο, στα μεταξύ τους ματς Ελλάδα, Γερμανία και Ολλανδία θα έχουν από 5 βαθμούς κι όλα θα παιχθούν στα γκολ, στην καλύτερη επίθεση και στις εκτός έδρας νίκες (στο τελευταίο κομμάτι η Ελλάδα έχει ήδη δύο νίκες).

Δεδομένα τρίτη η Ελλάδα

Φυσικά η Ελλάδα θα είναι δεδομένα τρίτη ακόμα κι αν χάσει από τη Γερμανία το βράδυ. Αρκεί να ηττηθεί η Σερβία στην Ολλανδία. Με δύο ματς οι Σέρβοι δεν προλαβαίνουν να καλύψουν τη διαφορά και θα είναι τέταρτοι. Η Ελλάδα θέλει, ωστόσο, όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς για να είναι στις δύο καλύτερες τρίτες των τεσσάρων ομίλων της Α' κατηγορίας και ν' αποφύγει τα μπαράζ παραμονής στην πρώτη κατηγορία, αλλά και να τοποθετηθεί στο πρώτο γκρουπ, άρα και να είναι ισχυρή στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028, που θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ.

Τα κριτήρια ισοβαθμίας

1. Μεγαλύτερος αριθμός βαθμών στους αγώνες μεταξύ των εν λόγω ομάδων.

2. Καλύτερη διαφορά τερμάτων στους αγώνες μεταξύ των εν λόγω ομάδων.

3. Καλύτερη επίθεση στους αγώνες μεταξύ των εν λόγω ομάδων.

4. Καλύτερη διαφορά τερμάτων σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

5. Καλύτερη επίθεση στους αγώνες του ομίλου.

6. Καλύτερη εκτός έδρας επίθεση σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

7. Μεγαλύτερος αριθμός νικών σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

8. Μεγαλύτερος αριθμός εκτός έδρας νικών σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

9. Χαμηλότερο σύνολο πόντων πειθαρχικής ποινής σε όλους τους αγώνες του ομίλου (1 πόντος για κίτρινη κάρτα, 3 πόντοι για κόκκινη κάρτα ως συνέπεια δύο κίτρινων καρτών, 3 πόντοι για απευθείας κόκκινη κάρτα, 4 πόντοι για κίτρινη κάρτα που ακολουθείται από απευθείας κόκκινη κάρτα).

10. Υψηλότερη θέση στον πίνακα κατάταξης για το UEFA Nations League 2026-27.

