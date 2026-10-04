Nations League: Τετράποδος επισκέπτης διέκοψε το Βόρεια Μακεδονία - Σκωτία
Μία ιδιαίτερη έκπληξη είχε η αναμέτρηση της Βόρειας Μακεδονίας με τη Σκωτία στα Σκόπια για το Nations League, καθώς ο διαιτητής αναγκάστηκε να διακόψει για λίγο τον αγώνα.
Ο λόγος ήταν ένας... τετράποδος επισκέπτης, ο οποίος μπήκε τρέχοντας στον αγωνιστικό χώρο και όπως ήταν αναμενόμενο, τράβηξε όλα τα βλέμματα και τις κάμερες πάνω του.
Ο αμυντικός της Βόρειας Μακεδονίας, Σεμπάστιαν Ερέρα, προσπάθησε να πλησιάσει τον σκύλο και να τον οδηγήσει προς την πλάγια γραμμή του γηπέδου. Τελικά τα κατάφερε και το όμορφο τετράποδο απομακρύνθηκε από το γήπεδο έχοντας κλέψει τις εντυπώσεις, ενώ το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά, με την Σκωτία να παίρνει τη νίκη με 2-0.
Δείτε το χαρακτηριστικό video:
Pitch invader at the North Macedonia v Scotland game tonight pic.twitter.com/HBZhYYF2Hv— FootballAwaydays (@Awaydays23) October 3, 2026
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