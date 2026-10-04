87.192 άνθρωποι στις εξέδρες του Γουέμπλεϊ. Σημαίες, κασκόλ, παιδιά, οικογένειες,συνθήματα. Και στο κέντρο όλων αυτών, έντεκα γυναίκες με τη φανέλα της Αγγλίας να σηκώνουν το τρόπαιο του Women's EURO 2022.

90,000 fans pack Wembley Stadium to watch England’s Women face Germany in final of Euro 2022. Whatever the score, Women’s football has been forever changed by this tournament. A generation of English kids will grow up only knowing the sport as Surging 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏆 pic.twitter.com/CwdkXOobtd July 31, 2022

Το ημερολόγιο έδειχνε 31 Ιουλίου 2022 και οι Lionesses μόλις είχαν νικήσει τη Γερμανία (2-1), την πολυνικη του θεσμού και πριν την ημέρα εκείνη την.. απόλυτη κυριάρχο . Εκείνο το βράδυ όμως δεν έσπασε μόνο το μονοπώλιο, δεν κέρδισε μόνο μια εθνική ομάδα που δεν είχε καταφέρει ποτέ στην ιστορία της να σηκώσει EURO.Άλλαξε η σχέση μιας χώρας με το ποδόσφαιρο γυναικών.

Το ρεκόρ των 87.192 θεατών παραμένει η μεγαλύτερη προσέλευση σε αγώνα EURO, ανδρών ή γυναικών. Έσπασε στερεότυπα, άνοιξε τον δρόμο και δημιούργησε ένα πολύ ισχυρό fan base. Καθώς πλέον η εθνική Αγγλίας έχει κάνει κάτι που πολύ λίγες ομάδες γυναικών καταφέρνουν (δυστυχώς). Να έχει παντού τον κόσμο στο πλευρό της...

Από τότε, το Γουέμπλεϊ άρχισε να αποκτά μια διαφορετική εικόνα...

83.132 θεατές για το Finalissima απέναντι στη Βραζιλία. 71.632 με την Ολλανδία, 63.428 σε προκριματικό EURO με τη Σουηδία. 78.346 απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αριθμός που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ για φιλικό γυναικών. Και η λίστα συνέχισε να μεγαλώνει.

Great atmosphere at Wembley today for England Women v USA Women. pic.twitter.com/VXEzeCeohg — Clint Lancaster (@ClintLancaster_) November 30, 2024

Για χρόνια, το ποδόσφαιρο γυναικών στην Αγγλία προσπαθούσε να κάνει το επόμενο βήμα, να βγει από τη σκιά. Υπήρχαν παίκτριες, υπήρχαν ομάδες, υπήρχε ταλέντο, αλλά έλειπε η σύνδεση με το κοινό. Το EURO 2022 λειτούργησε σαν... ευχής έργο για την ομάδα της Σαρίνα Βίγκμαν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η FA κάποτε είχε απαγορεύσει για 20 χρόνια κατά τη διάρκεια του β΄ παγκοσμίου πολέμου να παίζουν οι γυναίκες ποδόσφαιρο. Βάζοντας έτσι... τρικλοποδιά στην ανάπτυξη του αθλήματος. Παρόλο που έχει το καλύτερο πρωτάθλημα και σε επίπεδο γυναικών εδώ και μια γεμάτη 10ετία. Έλειπε κάτι από την εθνική. Όμως μετά τις επιτυχίες τα πράγματα ήρθαν από μόνα τους.

Κάπου εκεί οι Lionesses απέκτησαν ταυτότητα, παίκτριες αστέρες που έγιναν... αφίσες σε παιδικά δωμάτια και είδωλα για πολλά κορίτσια που θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο . Η Λία Γουέλεμσον, η Λούσι Μπρόνζ, η Μπέθ Μίντ η Αλέσια Ρούσο, η Κλόι Κέλι, έχουν γίνει κομμάτι της αγγλικής αθλητικής κουλτούρας.

Η κληρονομιά του Women's EURO 2022 δεν περιορίστηκε στο Γουέμπλεϊ. Σύμφωνα με την UEFA, μέσα στα επόμενα χρόνια 129.000 κορίτσια συμμετείχαν σε αγώνα ποδοσφαίρου στο σχολείο.

Μετά ήρθε και το Women's EURO 2025 στην Ελβετία, εκεί η Αγγλία είχε πάντα το κοινό της που έδωσε βροντερά το «παρών» σε όλα τα ματς στη διοργάνωση και οι Άγγλοι οπαδοί ήταν στην κυριολεξία παντού! Οι Lionesses πήγαν στην Ελβετία για το EURO και επέστρεψαν πρωταθλήτριες Ευρώπης και έκαναν το Back to back, νικώντας την πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία στην «ρώσικη» ρουλέτα των πέναλτι. Έγιναν κάπως έτσι η πρώτη εθνική ομάδα της Αγγλίας που κατέκτησε μεγάλο τουρνουά εκτός έδρας και υπερασπίστηκε επιτυχώς τον ευρωπαϊκό της τίτλο.

Όπως είχε πει και η Λία Γουίλιαμσον μιλώντας στο GWomen μετά τον απίθανο τελικό της Βασιλείας: «Μου έστειλε μήνυμα η ξαδέρφη μου σήμερα και μου είπε: “Πόσο τυχερή είσαι που ζεις κάτι τέτοιο, που παίζεις σε έναν τελικό που όλοι μιλάνε γι’ αυτόν». Λόγια που αν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και την ρωτήσουμε οτι θα έλεγε, ίσως να μην το πίστευε και η ίδια.

Μια μικρή φίλαθλος μπορεί πλέον να γνωρίζει την Ρούσο πριν γνωρίσει έναν άνδρα ποδοσφαιριστή, σύγκριση που κάνουμε μόνο για την οικονομία της συζήτησης. Ένα παιδί μπορεί να ζητήσει τη φανέλα της Αγγλίας επειδή είδε τη Κέλι να σκοράρει. Μια οικογένεια μπορεί να αγοράσει εισιτήριο για το Γουέμπλεϊ επειδή θέλει να δει την Αγγλία.