Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ο διεκδικητής Παναθηναϊκός και οι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ!

Ο Γιώργος Τσακίρης με αφορμή ότι η πρώτη μεγάλη διακοπή πλησιάζει στο τέλος της κάνει ένα μίνι απολογισμό στο πρώτο μικρό, μα σημαντικό, αγωνιστικό τους κομμάτι...

Επιτέλους για την καθημερινότητα των συλλογών και όσων ασχολούνται με αυτή μπαίνουμε στη τελική ευθεία ολοκλήρωσης μίας παρατεταμένης διακοπής των αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων, ελέω αναμετρήσεων των εθνικών, τέτοια που δεν είχε προηγούμενο στο παρελθόν. Ποτέ ξανά δεν υπήρξε διακοπή για παιχνίδια εθνικών ομάδων διάρκειας τριών εβδομάδων και βέβαια αφού μόλις είχε ξεκινήσει η σεζόν για τα club ανά την Ευρώπη και τον κόσμο. Το κακό είναι πως και την επόμενη σεζόν, τέτοια εποχή, θα προβλεφθεί να υπάρξει αντίστοιχη διακοπή 3 εβδομάδων κάτι το απαράδεκτο μιας και δεν ικανοποιεί κανέναν: ούτε τους ποδοσφαιριστές, ούτε τους προπονητές (σε συλλόγους και εθνικές), ούτε φυσικά το κοινό. Γιατί λοιπόν το κάνουν αυτό; Μα φυσικά γιατί μπορούν και τους απασχολεί μόνο η... πάρτη τους και το νταβατζιλίκι τους μιας και στην UEFA τα ίδια είναι με την FIFA και ας κουνάει το δάχτυλο ο Τσέφεριν τώρα στον Ιφαντίνο!

Η ευθύνη ωστόσο ανήκει κυρίως στις διοικήσεις των club που θα έπρεπε να έχουν αντιδράσει και στους πρωταγωνιστές, τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές και προπονητές, διότι αν αυτοί αντιδρούσαν μαζικά και δεν έπαιζαν, θα είχαν βάλει τέλος πριν καν προκύψουν τα... νταβατζιλίκια! Στα δικά μας όμως μιας και με αφορμή την αντίστροφη μέτρηση για επιστροφή στη δράση σε πρωτάθλημα, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και Κύπελλο, μπορούμε να εστιάσουμε σε όσα έχουμε δει να συμβαίνουν στις τέσσερις ομάδες που αναμένεται να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα... Προφανώς και πρόκειται για συμπέρασμα της εποχής έως την πρώτη διακοπή και μέχρι την επόμενη όλα δύναται να είναι διαφορετικά για κάθε από τις ομάδες που αναμένουμε και έχουν την υποχρέωση να πρωταγωνιστούν, ή έστω αυτό επικοινωνούν επισήμως ότι στοχεύουν να πετύχουν: να διεκδικήσουν με σκοπό να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και κάτι έξτρα (ανάλογα τη διοργάνωση που συμμετέχει η κάθε ομάδα) στην Ευρώπη...

Προτού ξεκινήσω με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να ξεκαθαρίσω ότι αποτελεί νέα αρχή πλέον στη σεζόν έπειτα από τόσο μεγάλη διακοπή για όλες τις ομάδες και όσα έχουν ήδη επιτευχθεί ανήκουν στην ιστορία και ήδη τα προσπερνάμε εύκολα και δεν τα θυμάται καλά, καλά κάνεις! Στον Δικέφαλο λοιπόν έχουμε προφανώς θετική κατάληξη του πρώτου κομματιού της σεζόν έως τη διακοπή που διανύουμε, τη στιγμή βέβαια που θα μπορούσε να ήταν και ιδανική (όχι τέλεια) αρκεί να είχε μία λιγότερη έστω γκέλα στη Superleague. Η ομάδα του Νίκολιτς σημείωσε νωρίς μια σούπερ επιτυχία με την πρόκριση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και μάλιστα έκανε εκκίνηση με το δεξί στο κυρίως μενού του Champions League στην Νέα Φιλαδέλφεια. Στο πρωτάθλημα είναι στο -4 από την κορυφή και στα εντός έδρας έχει παρουσιάσει το καλύτερο και πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο, με απόσταση από τους απλούς τρεις, τη στιγμή πάντως που προβληματίζει μακριά από το γήπεδό της... Αξίζει να σημειώσω την απόλυτη ανταπόκριση της Ένωσης στην υποχρέωση του Κυπέλλου και με πολλά γκολ.

Ο διεκδικητής Παναθηναϊκός και οι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ!

Έπειτα έχουμε τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό με το απόλυτο νικών στο πρωτάθλημα και ο οποίος μοιάζει έως αυτή τη πρώτη διακοπή να δύναται να αποτελέσει βασικό, ίσως τον βασικότερο αν κρίνουμε με το έως τώρα μόνο στη σεζόν, διεκδικητή του τίτλου -τελευταία φορά το έκανε το 2023) απέναντι στην ΑΕΚ που κατέχει το τρόπαιο. Πέρασε τις εξετάσεις οριακά της Ευρώπης στην προκριματική διαδικασία και αυτό απογείωσε την αυτοπεποίθηση των παικτών του Νίστρουπ τη στιγμή που αγόραζε χρόνο για να χτιστεί η νέα ομολογουμένως ομάδα που έχουν οι πράσινοι. Είναι ξεκάθαρο εντός και εκτός γηπέδων πως στο τριφύλλι φέτος θέλουν την κούπα και μένει να φανεί αν θα αντέξουν στην πίεση του πρωταθλητισμού μιας και έχουν περάσει χρόνια, πολλά όμως μιας και διανύουμε το 17ο έτος δίχως πρωτάθλημα, κάτι που στο πρώτο κομμάτι της σεζόν δείχνουν οι πράσινοι ότι μπορούν να το κάνουν: να το πάνε μέχρι τέλους... Βοηθά σε αυτό η σωστή δουλειά (χάρη στο φουλ μαρούλι που διέθεσε ο Αλαφούζος) που έγινε στην ενίσχυση -με στόχευση και σχέδιο- στον Παναθηναϊκό...

Στον ΠΑΟΚ τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα μα και με πολλά ερωτηματικά τα οποία αν έχουν σωστή απάντηση στην πορεία της σεζόν θα δώσουν δυνατότητα διεκδίκησης του τίτλου μέχρι τέλους! Νέος προπονητής ο Λίσι, έπειτα από χρόνια χωρίς τον Λουτσέσκου που ήταν περισσότερα από απλά ένας τεχνικός στον πάγκο της ομάδας τους και αυτό σίγουρα το... πληρώνει η ομάδα της Τούμπας μιας και ήδη κατέγραψε τεράστια αποτυχία μένοντας εκτός ευρωπαϊκής διοργάνωσης παρά του γεγονός ότι είχε και μαξιλαράκι βοήθειας για να παίξει έστω στο Conference League... Παραχωρήθηκε ο Κωνσταντέλιας, άργησε να ενισχυθεί αλλά το έκανε τελικά σωστά αν κρίνουμε από αυτούς που αποκτήθηκαν (εκτός του αντι-Ντέλια που δεν ήρθε ποτέ αλλά ίσως παίξει διαφορετικά ο Ιταλός τεχνικός). Από την άλλη βλέπουμε σούπερ επαναδραστηριοποίηση του Ιβάν Σαββίδη και συνεχή παρουσία, ενώ υπάρχει το προνόμιο του ενός ματς την εβδομάδα, η ΑΕΚ εκείνη τη σεζόν που είχε (δυστυχώς) αυτή τη συγκυρία κατέκτησε νταμπλ! Μια μόλις απώλεια στο πρωτάθλημα και αυτή σε ντέρμπι από τον Παναθηναϊκό, not bad, ενώ χρειάζεται νίκες στο Κύπελλο.

Αντίστοιχα ερωτηματικό με το πώς θα δέσει μια νέα ομάδα με νέο προπονητή, όπως ισχύει στον ΠΑΟΚ, είναι και ο Ολυμπιακός ο οποίος είχε similar πορεία σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν με τους ασπρόμαυρους. Προέκυψε αποκλεισμός στην Ευρώπη, αλλά οι ερυθρόλευκοι εκμεταλλεύτηκαν τη δεύτερη οδό τους και μπήκαν στο Europa League. Απομάκρυναν τον προπονητή τους και αυτοί με αποτέλεσμα μια τόσο νέα ομάδα με νέο τεχνικό, όπως και ο ΠΑΟΚ να έχει πολλά ζητήματα αγωνιστικά τα οποία είναι μεγαλύτερα σε επίπεδο προβληματισμού στο χορτάρι μιας και μάλλον αναμενόμενα σε τούτο το σημείο της χρονιάς δεν πείθει! Ενισχύθηκαν όμως και οι ερυθρόλευκοι προς το τέλος σημαντικά με Πουέρτα, Μπέιλι και Μάριους, με το ερωτηματικό που τίθεται (όπως και στην ομάδα της Τούμπας) να είναι το αυτονόητο: αν θα τους βγουν, αν θα κουμπώσουν και θα δώσουν πολλά πράγματα. Κακό για τον Ολυμπιακό ότι παίζει πολλά στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν του στην έδρα του μιας και αν χάσει για παράδειγμα, αν και νωρίς, πάει στο μείον 8 από την πρώτη θέση!