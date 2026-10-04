Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναμένεται να ξεκινήσει τον Μασούρα, πιθανό το σενάριο να ξεκουράσει τον Παυλίδη. Ο λόγος του Τεττέη όποια κι αν είναι η διάταξη.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είπε το αυτονόητο, ότι η Γερμανία παρά τις απουσίες της είναι μία μεγάλη ομάδα και παράλληλα με τις πολλές αλλαγές που έχει κάνει ο Γιούργκεν Κλοπ, αν και χάνει σε ποιότητα, θα είναι πιο φρέσκια από την Εθνική.

Αυτό φυσικά και παίζει ρόλο όταν δίνεις τέσσερα απαιτητικά παιχνίδια σε έντεκα μέρες.

Από τις 24 Σεπτεμβρίου μέχρι και απόψε στην Τούμπα (21:45), οι διεθνείς θα βγάλουν ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα και ο ομοσπονδιακός τεχνικός θέλει να κάνει τις καλύτερες επιλογές τόσο στο τακτικό κομμάτι, όσο και στο πνευματικό, αλλά και το σωματικό.

Στην ενδεκάδα του αγώνα με τη Γερμανία σίγουρος θα πρέπει να θεωρείται ο Τζολάκης. Ο Σάλιακας αναμένεται επίσης να ξεκινήσει στο δεξί άκρο της άμυνας. Στόπερ θα είναι ο Μαυροπάνος, με πιθανότερο παρτενέρ τον Ρέτσο, αν και ο Μιχαηλίδης πλέον έχει αυξημένες πιθανότητες να ξεκινήσει σε σχέση με την Ολλανδία. Αριστερό μπακ θα είναι ο Τσιμίκας, που αμυντικά τα πήγε καλά και στα δύο μεγάλα ματς στο Άουγκσμπουργκ και στη Θεσσαλονίκη με την Ολλανδία.

Στα χαφ όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει στην ενδεκάδα ο Ζαφείρης και πιθανότατα θα έχει τον Κουρμπέλη κοντά του. Επίσης, δεν μπορεί ν' αποκλειστεί το ενδεχόμενο να παίξει ο Γιοβάνοβιτς με τριάδα στη μεσαία γραμμή. Σ' αυτή την περίπτωση ο Ανδρούτσος λογικά θα ξεκινήσει. Στη διάρκεια του αγώνα δεν αποκλείεται να κάνει την πρώτη του συμμετοχή σ' αυτό το διάλειμμα για τις Εθνικές ομάδες ο Μουζακίτης.

Ο ρόλος του Τεττέη

Στο δεξί άκρο θα είναι, εκτός απροόπτου, ο Καρέτσας και αριστερά ο Μασούρας. Λόγω της απουσίας του Τζόλη, λογικά ο Κυζιρίδης θα είναι αυτή τη φορά στην αποστολή. Πολύ δύσκολο να ξεκινήσει, αλλά όχι απίθανο. Σ' αυτή την περίπτωση, ο Μασούρας θα πάει δεξιά και ο Κυζιρίδης αριστερά. Είτε η Ελλάδα παίξει 4-4-2 είτε 4-3-3. Για τα άκρα υπάρχει και η εξής σοβαρή πιθανότητα. Να παίξει αριστερά ο Τεττέη και δεξιά ο Μασούρας, όποια κι αν είναι η διάταξη. Ακόμα και σε 4-4-2. Με τον Παυλίδη ή τον Κωστούλα πίσω από τον Ιωαννίδη.

Σε διάταξη 4-4-2 ο Γιοβάνοβιτς ίσως δώσει ανάσες στον Παυλίδη, που εκτός από το επιθετικό κομμάτι, βοηθάει πολύ κι αμυντικά. Ο Ιωαννίδης με την εμφάνισή του κόντρα στους Ολλανδούς φαντάζει σίγουρος και πίσω του αν δεν είναι ο Παυλίδης, θα είναι ένας εκ των Δουβίκα, Τεττέη με τις πιθανότητες βέβαια να είναι μοιρασμένες. Ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα και ο Κυριακόπουλος στο αριστερό άκρο της άμυνας, για να ξεκουραστεί ο Τσιμίκας, μπορεί να πάρει χρόνο συμμετοχής, όπως και ο Τσάπρας δεξιά.