Βατσλίκ στο Gazzetta: «Η μεταγραφή του Ελνένι στην Άρσεναλ δεν με εξέπληξε, πιστεύω ότι θα του αρέσει η Ελλάδα»

Ο Τόμας Βάτσλικ σκιαγραφεί για το Gazzetta τη νέα μεταγραφική υπέρβαση του Λεβαδειακού και άλλοτε συμπαίκτη του στη Βασιλεία, Μοχάμεντ Ελνένι.

Ο Λεβαδειακός έκανε τη μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας του, κάνοντας δικό του τον Μοχάμεντ Ελνένι, ο οποίος αγωνίστηκε στην Άρσεναλ για 5 σεζόν (2019-2024) και είναι διεθνής με την Εθνική Αιγύπτου.

Ίσως από τους καταλληλότερους ανθρώπους για να μιλήσει για τον 34χρονο επιθετικό είναι ο άλλοτε τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Τόμας Βάτσλικ. Ο Τσέχος κίπερ έχει υπάρξει συμπαίκτης με τον Ελνένι στη Βασιλεία για δύο σεζόν (2014-2016), με τους δύο να έχουν μοιραστεί το γήπεδο συνολικά 54 φορές.

Ο 37χρονος τερματοφύλακας κυκλοφορεί ελεύθερος στη μεταγραφική αγορά και κλήθηκε να δώσει τη δική του ανάλυση στο Gazzetta για το νέο απόκτημα του Λεβαδειακού, όντας ένας άνθρωπος που έχει ζήσει στο... πετσί του την Ελλάδα με 57 συμμετοχές στα χρώματα των «ερυθρολεύκων».

Πώς θα περιέγραφες τον Ελνένι ως χαρακτήρα στα αποδυτήρια αλλά και στην προσωπική του ζωή;

«Θα τον περιέγραφα ως έναν εξαιρετικό άνθρωπο, έναν πολύ φιλικό άνθρωπο. Στα αποδυτήρια ήταν πάντα ανοιχτός να μιλήσει με οποιονδήποτε και ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει τους πάντες. Για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω πολλά για την προσωπική του ζωή, αλλά πάντα έδειχνε ότι είναι άνθρωπος της οικογένειας, που αγαπάει τη σύζυγό του, την οικογένειά του και τα παιδιά του».

Ο Ελνένι όταν ήσασταν συμπαίκτες ήταν πολύ νεότερος. Έβλεπες από τότε ότι μπορούσε να φτάσει μέχρι την Premier League και την Άρσεναλ;

«Ναι, από παλιά ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες της ομάδας στη Βασιλεία. Ήταν πάντα έτοιμος όταν ο προπονητής τον επέλεγε για να μπει στον αγώνα. Έβλεπα ότι είχε τις δυνατότητες να φτάσει πολύ ψηλά και η μεταγραφή του στην Άρσεναλ ήταν κάτι που περίμενα ότι θα συμβεί».

Έχεις κάποια ιστορία από την Βασιλεία με τον Ελνένι που θυμάσαι ακόμα και σήμερα;

«Νομίζω ότι θα θυμάμαι για πάντα το γκολ που πέτυχε στην Ιταλία, απέναντι στη Φιορεντίνα. Σκόραρε με ένα σουτ από μακρινή απόσταση, ήταν απίστευτο και είναι μία από τις αγαπημένες μου αναμνήσεις από τον Ελνένι».

Ποια στοιχεία του χαρακτήρα του πιστεύεις ότι τον έκαναν να αντέξει τόσα χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο;

«Η εργατικότητά του, η νοοτροπία του και ο τρόπος με τον οποίο δούλευε και προπονούνταν ήταν μερικά από τα πολύ δυνατά χαρακτηριστικά του Ελνένι. Είχε πραγματικά πολύ ισχυρό χαρακτήρα».

Έχοντας υπάρξει στον Ολυμπιακό, τι θα τον συμβούλευες για να εγκλιματιστεί ευκολότερα στην Ελλάδα;

«Νομίζω ότι θα του αρέσει, και πιστεύω ότι ήδη του αρέσει, η εμπειρία του στην Ελλάδα. Είναι ένα πραγματικά όμορφο μέρος για να ζει κανείς, οπότε πιστεύω ότι θα προσαρμοστεί εύκολα. Φυσικά, όσα έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο, όπως το μέγεθος των γηπέδων και η ατμόσφαιρα, θα είναι κάτι διαφορετικό για εκείνον σε σχέση με την Premier League, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα προσαρμοστεί πολύ γρήγορα».

Τι διαφορά θα βρει στο ελληνικό πρωτάθλημα σε σχέση με την Αγγλία και την Τουρκία;

«Είναι πολύ δύσκολο να συγκρίνεις το ελληνικό πρωτάθλημα με το μεγαλύτερο και καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Ωστόσο, το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πραγματικά ανταγωνιστικό. Φυσικά, η Ελλάδα έχει τέσσερις μεγάλες ομάδες που είναι πολύ ανταγωνιστικές, αλλά πιστεύω ότι θα το απολαύσει».

Μιλήσατε πριν πάρει την απόφαση να έρθει στην Ελλάδα;

«Όχι, δεν έχουμε μιλήσει».

Με βάση την πορεία του τα τελευταία χρόνια, πιστεύεις ότι στα 34 του, μπορεί να κάνει την διαφορά στην Superleague;

«Ναι, το πιστεύω. Νομίζω ότι θα είναι σωματικά έτοιμος και ότι θα αποτελέσει μια πολύ μεγάλη πρόκληση για εκείνον η επιστροφή στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Είμαι, λοιπόν, σίγουρος ότι θα κάνει τη διαφορά και θα έχει θετική επίδραση».

Ποιο είναι το δυνατό του σημείο στο αγωνιστικό κομμάτι;

«Είναι πολύ καλός σουτέρ από μακρινή απόσταση, μπορεί να τρέξει πολύ, έχει τεράστια φυσική κατάσταση και μπορεί να έχει μεγάλη επιρροή στο παιχνίδι».

Τι θα συμβούλευες έναν νεότερο συμπαίκτη του από τον Λεβαδειακό να μάθει από τον Ελνένι;

«Μπορούν να μάθουν πάρα πολλά από εκείνον. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει αγωνιστεί στην Άρσεναλ και στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, είναι πολύ σημαντικό για εκείνους να έχουν έναν τέτοιο συμπαίκτη. Μπορούν να παρατηρήσουν τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζεται για τους αγώνες και τις προπονήσεις. Θα είναι μια πραγματικά πολύ καλή ευκαιρία για τους νεαρούς συμπαίκτες του να μάθουν πώς προσεγγίζει το ποδόσφαιρο ως αθλητής».