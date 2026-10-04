Συνεχίζει να… μαγεύει η «χρυσαφένια» Εθνική!

Η Εθνική ολοκληρώνει τον κύκλο των αγώνων της στο «παράθυρο» του Nations League με τη νέα μεγάλη πρόκληση να είναι η αναμέτρηση με τη Γερμανία στην Τούμπα (21:45) για την 4 η αγωνιστική.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πραγματοποιεί μια εξαιρετική πορεία στον 2ο όμιλο της μεγάλης κατηγορίας στην οποία βρίσκεται για πρώτη φορά κι έχει κάνει πολύ… θόρυβο!

Η αρχή έγινε με τη μεγάλη ανατροπή και τη νίκη στο Βελιγράδι επί της Σερβίας (1-2) με τέρματα των Τζόλη και Δουβίκα. Ακολούθησε ο ιστορικός θρίαμβος στο Άουγκσμπουργκ απέναντι στη Γερμανία (0-1), με τον Δημήτρη Κουρμπέλη να πετυχαίνει το χρυσό γκολ της αναμέτρησης, ενώ με την Ολλανδία το αήττητο διατηρήθηκε μετά το 2- 2 που κρατά τη «γαλανόλευκη» στην κορυφή.

Η Ελλάδα έχει καταφέρει να… στενοχωριέται που δεν υπέταξε και τους «οράνιε» καθώς προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο 45λεπτο, όπου η απώλεια του Τζόλη με θλάση δεν επηρέασε, ενώ αντίθετα η είσοδος του Μασούρα στο παιχνίδι ήταν κομβική, καθώς o άσος της ΝΕΟΜ είχε ασίστ στον Ιωαννίδη για το 1-0 (23’), ενώ οι όροι αντιστράφηκαν στο 2- 0, με τον φορ της Σπόρτινγκ να σερβίρει και τον Μασούρα να σκοράρει!

Παρ' όλα αυτά, οι «Οράνιε» αντέδρασαν στην επανάληψη και ισοφάρισαν σε 2-2 με τους Φαν Ντάικ (59’) και Ρέιντερς (89’). Παρά την απώλεια του «τριπόντου» και ενός αδιανόητου 3/3, η ελληνική ομάδα παραμένει αήττητη και οδηγεί την κούρσα του ομίλου με 7 βαθμούς, αφήνοντας πίσω της την Ολλανδία (5) και τη Γερμανία (4).

Η νέα αναμέτρηση με το συγκρότημα του Γιούργκεν Κλοπ αποτελεί μία ακόμη μεγάλη πρόκληση. Οι Γερμανοί έρχονται υποψιασμένοι στη Θεσσαλονίκη, προερχόμενοι από την πρώτη τους νίκη στον όμιλο με 2-0 επί της Σερβίας (σκορερ οι Μπίσοφ και Βιρτζ).

Το έργο της Εθνικής θα είναι δύσκολο, όμως οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς έχουν αποδείξει την ποιότητα και την αυτοπεποίθησή τους, όντες αποφασισμένοι για άλλη μια ιστορική βραδιά που θα βάλει ακόμα πιο γερές βάσεις για την πρώτη δυάδα που οδηγεί στα προημιτελικά του θεσμού. Στο 1.83 το 1Χ διπλή ευκαιρία στην Τούμπα.

Μία από σταθερές της ομάδας του Γιοβάνοβιτς είναι ο Παυλίδης που έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις κινούμενος λίγο πίσω από τον επιθετικό και μόνο το γκολ του έχει λείψει. Στο 2.50 να βρει δίχτυα ο επιθετικός της Μπενφίκα.

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