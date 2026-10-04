Ο Ζινεντίν Ζιντάν αναφέρθηκε σε δηλώσεις του στον Κριστιάνο Ρονάλντο και στο πόσο τυχερός ήταν που συνεργάστηκαν.

Για το θέμα των ημερών, δηλαδή αυτό της αποχώρησης του Κριστιάνο Ρονάλντο από την Εθνική Πορτογαλίας, κλήθηκε να μιλήσει -μεταξύ άλλων- και ο σπουδαίος Ζινεντίν Ζιντάν.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα των Τρικολόρ με το Βέλγιο (5/10, 21:45) ρωτήθηκε για την όλη κατάσταση που επικρατεί γύρω από το όνομα του 41χρονου σούπερ σταρ και προτίμησε να μιλήσει για την αξία του στο χορτάρι.

Στα λόγια του, ο Ζιζού τόνισε πως αισθάνεται πολύ τυχερός που συνεργάστηκε με τον Πορτογάλο στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς τον βοήθησε (σσ ο Κριστιάνο) να κατακτήσει πολλούς τίτλους.

«Πρέπει πραγματικά να αποτίσουμε φόρο τιμής στη σπουδαία καριέρα του. Ήμουν τυχερός που τον είχα μαζί μου. Με βοήθησε να κατακτήσω πολλούς τίτλους.

Βγάζω το καπέλο στον Κριστιάνο! Τρέφω πάντα μεγάλο σεβασμό για τους ανθρώπους με τους οποίους έχω περάσει χρόνο μαζί».

Στην κοινή τους θητεία στη Βασίλισσα, ο CR7 μέτρησε 112 γκολ και 27 ασίστ σε 124 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και παρέα πανηγύρισαν 3 σερί Champions League, 2 Μουντιάλ Συλλόγων, 2 ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, ένα πρωτάθλημα και ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας.