Ελλάδα - Γερμανία: Η ώρα και τα κανάλια μετάδοσης του αγώνα
Ένα από τα σπουδαιότερα παιχνίδια της σύγχρονης ιστορίας της δίνει απόψε (4/10, Live από το Gazzetta) η Εθνική Ελλάδας, υποδεχόμενη τη Γερμανία για την 4η αγωνιστική στην Elite League του Nations League.
Η Γαλανόλευκη φιγουράρει στην κορυφή του ομίλου με 7 πόντους και θέλει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στο σύνολο του Γιούργκεν Κλοπ, ενόψει και του παραθύρου του Νοεμβρίου.
Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 21:45 στο γήπεδο της Τούμπας και θα μεταδοθεί από τον Alpha και το Novaspors Start.
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