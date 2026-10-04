Ελλάδα - Γερμανία: Η ώρα και τα κανάλια μετάδοσης του αγώνα

Μανώλης Μακρόπουλος
Ελλάδα - Γερμανία: Η ώρα και τα κανάλια μετάδοσης του αγώνα

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Η ώρα και τα κανάλια μετάδοσης του αποψινού (4/10) μεγάλου αγώνα της Ελλάδας με τη Γερμανία για το Nations League.

Ένα από τα σπουδαιότερα παιχνίδια της σύγχρονης ιστορίας της δίνει απόψε (4/10, Live από το Gazzetta) η Εθνική Ελλάδας, υποδεχόμενη τη Γερμανία για την 4η αγωνιστική στην Elite League του Nations League.

Η Γαλανόλευκη φιγουράρει στην κορυφή του ομίλου με 7 πόντους και θέλει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στο σύνολο του Γιούργκεν Κλοπ, ενόψει και του παραθύρου του Νοεμβρίου.

Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 21:45 στο γήπεδο της Τούμπας και θα μεταδοθεί από τον Alpha και το Novaspors Start.

@Photo credits: INTIME
     

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