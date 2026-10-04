Από το «ποδοσφαιρικός νάνος» στην... ανακούφιση: Η BILD μάλλον πήρε πιο σοβαρά την Εθνική Ελλάδος

Η BILD έχει εξελιχθεί σε ένα ΜΜΕ που δεν... συλλέγει πολλούς φαν από την Ελλάδα λόγω των χαρακτηρισμών και των τίτλων της αλλά αυτή τη φορά, μάλλον έχει αλλάξει ρότα.

Η Ελλάδα φιλοξενεί στην κατάμεστη Τούμπα την Εθνική Γερμανίας με μοναδικό σκοπό ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τη φέρει ακόμα πιο κοντά στην κορυφή του ομίλου στο Nations League.

Μετά το σπουδαίο διπλό στο Άουγκσμπουργκ (1-0), η ομάδα του Γιοβάνοβιτς θέλει να παραμείνει αήττητη απέναντι στα πάντσερ αλλά και συνολικά στο γκρουπ, έχοντας στο πλάι της τους οπαδούς της, οι οποίοι εξάντλησαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια.

Οι Γερμανοί δημοσιογράφοι από την πλευρά τους έχουν προετοιμάσει το... κλίμα και εξηγούν γιατί είναι must win το ματς με τη χώρα μας, με την BILD να βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω του άστοχου χαρακτηρισμού προς την Ελλάδα έπειτα από τη νίκη στη Γερμανία, όπου την χαρακτήρισε «ποδοσφαιρικό νάνο».

Αυτή τη φορά, το γερμανικό Μέσο δείχνει να... άλλαξε ρότα καθώς φαίνεται ότι έχει πάρει πιο σοβαρά την Εθνική Ομάδα. Συγκεκριμένα, αναφέρει το γήπεδο της Τούμπας ως «Η Μαύρη Κόλαση», προειδοποιώντας για το πόσο καυτή μπορεί να γίνει η έδρα του ΠΑΟΚ, έχοντας και σχετικές φωτογραφίες από παιχνίδια του Δικεφάλου.

Παράλληλα, στάθηκε στα λόγια του Κλοπ περί «χρυσής γενιάς του ελληνικού ποδοσφαίρου», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτή η νέα δύναμη δεν είναι τυχαία. Σύμφωνα με το transfermarkt.de, η χρηματιστηριακή αξία ολόκληρης της ομάδας έχει εκτοξευθεί από 121,6 εκατομμύρια ευρώ (2020) σε 275,6 εκατομμύρια ευρώ σήμερα - αύξηση 127%!

Τα χρόνια της ξηρασίας, κατά τα οποία η Ελλάδα εξαφανίστηκε από τη μεγάλη ποδοσφαιρική σκηνή (τελευταίο μεγάλο τουρνουά: Παγκόσμιο Κύπελλο 2014), έχουν ξεχαστεί».

Παράλληλα, στο κείμενο αναφέρεται για ένα «θετικό νέο» που αποτελεί φυσικά η απουσία του «σούπερ σταρ» Χρήστου Τζόλη. Έτσι τον ανέφερε και στάθηκε στον τραυματισμό του στο προηγούμενο παιχνίδι, δίνοντας βάση στο ότι θα λείψει.