Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πήρε θέση σχετικά με τις φήμες περί «ειδικής διαχείρισης» του Κωνσταντίνου Καρέτσα και έγινε μία από τις κυριότερες ειδήσεις στα γερμανικά ΜΜΕ.

Η Εθνική Ελλάδος φιλοξενεί τη Γερμανία στην Τούμπα στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Nations League και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με αφορμή τις φήμες περί διαχείρισης του Κωνσταντίνου Καρέτσα έπειτα από αίτημα της Ντόρτμουντ, αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει κανένα αίτημα της Ντόρτμουντ για Καρέτσα. Υπάρχουν υπερβολές. Έχουμε εβδομαδιαία επικοινωνία με τους συλλόγους των παικτών. Οι ομάδες είναι εξυπηρετικές. Όταν έρχονται μαζί μας, ενημερώνουμε τους συλλόγους για τα δεδομένα στη διάρκεια της προετοιμασίας της Εθνικής, αλλά και μετά.

Αυτό το πράγμα παίρνει διάσταση χωρίς λόγο. Ό,τι ισχύει για τον Κωνσταντίνο, ισχύει για όλους τους παίκτες. Όσο είμαι εγώ καμία ομάδα δεν έχει ζητήσει ιδιαίτερη μεταχείριση. Δεν κάνουμε διάκριση. Το ίδιο ισχύει και για παίκτες που προέρχονται από το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν κάνουμε καμία διάκριση».

Αυτή η απάντηση, έχει γίνει το επίκεντρο των γερμανικών ΜΜΕ, ειδικά των ρεπόρτερ που ασχολούνται με το ρεπορτάζ της Ντόρτμουντ, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε αυτά τα λόγια, με τις αντιδράσεις στο «X» να ποικίλουν είτε απέναντι στον έμπειρο τεχνικό είτε απέναντι στον γερμανικό σύλλογο, με φόντο το σκηνικό του 19χρονου μεσοεπιθετικού στο παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ που είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής είναι μία από τις μεγάλες μεταγραφές της ομάδας το περασμένο καλοκαίρι και αποτελεί σημείο αναφοράς στα πλάνα του Νίκο Κόβατς με αποτέλεσμα οι οπαδοί να είναι ιδιαίτερα προστατευτικοί μαζί του.