Ο Λιονέλ Σκαλόνι μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Λιονέλ Μέσι, λίγες ημέρες πριν το «αντίο» του Pulga στην Εθνική Αργεντινής.

Τρεις ημέρες έμειναν μέχρι το μεγάλο «αντίο» του Λιονέλ Μέσι στην Εθνική Αργεντινής, με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας να ετοιμάζονται πυρετωδώς για τη σπουδαία βραδιά της 7ης Οκτωβρίου.

Ο 39χρονος μάγος θα αποχαιρετήσει την Αλμπισελέστε σε φιλικό κόντρα στο Μπενίν, με το στάδιο Μονουμεντάλ των περίπου 80 χιλιάδων θέσεων να είναι ασφυκτικά γεμάτο, σε μια από τις πιο ιστορικές βραδιές που πρόκειται να ζήσει το ποδόσφαιρο.

Στο πλαίσιο αυτό και έπειτα από το 7-0 των Αργεντίνων κόντρα στην Μπουρκίνα Φάσο (επίσης σε φιλικό), ο Λιονέλ Σκαλόνι μίλησε για το farewell του Pulga. Ο Εκλέκτορας της Αργεντινής τόνισε πως τίποτε δεν θα είναι το ίδιο δίχως τον Μέσι και δήλωσε πως εκείνος και οι παίκτες του θα απολαύσουν τις τελευταίες προπονήσεις και στιγμές με τον άσο της Ίντερ Μαϊάμι.

«Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο χωρίς τον Μέσι. Δεν έχω δει ποτέ κανέναν άλλον να μεταδίδει το συναίσθημα που μεταδίδει ο Λέο. Αυτό είναι που θα μας λείψει περισσότερο.

Πάντα συζητούσαμε για το πόσο θα μας έλειπε όταν δεν θα ήταν πια εδώ, και τώρα έφτασε η στιγμή που δεν θα είναι πια μαζί μας.

Φαντάζομαι ότι θα είναι μια στιγμή πολύ συγκινητική για όλους, χωρίς εξαίρεση. Από τη στιγμή που ο Λέο θα πατήσει το χορτάρι στο «Μονουμεντάλ», εκείνος και οι φίλαθλοι θα ζήσουν μια μέρα που κανείς δεν θα ξεχάσει ποτέ.

Είμαι ευγνώμων που θα είμαι μέρος αυτής της ημέρας, γιατί θα είναι η δική του μέρα, αλλά και η μέρα των συμπαικτών που μοιράστηκαν μαζί του τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική χαρά. Το αξίζουν κι εκείνοι.

Όσο για μένα, θα είμαι απλώς θεατής. Θα κάθομαι εκεί και θα απολαμβάνω κάθε στιγμή, αλλά νιώθω ευγνωμοσύνη που θα μπορέσω να ζήσω αυτή τη μέρα. Νομίζω αν υπήρχαν πέντε «Μονουμεντάλ», θα γέμιζαν.

Είναι ακόμα εδώ μαζί μας. Έχουμε δύο προπονήσεις μαζί του και θα συνεχίσουμε να τον βλέπουμε και να απολαμβάνουμε την παρουσία του κατά τη διάρκεια αυτού του λίγου χρόνου που μας απομένει».