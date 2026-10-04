Μέσι: Τα λόγια του Σκαλόνι για το τελευταίο ματς του Pulga
Τρεις ημέρες έμειναν μέχρι το μεγάλο «αντίο» του Λιονέλ Μέσι στην Εθνική Αργεντινής, με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας να ετοιμάζονται πυρετωδώς για τη σπουδαία βραδιά της 7ης Οκτωβρίου.
Ο 39χρονος μάγος θα αποχαιρετήσει την Αλμπισελέστε σε φιλικό κόντρα στο Μπενίν, με το στάδιο Μονουμεντάλ των περίπου 80 χιλιάδων θέσεων να είναι ασφυκτικά γεμάτο, σε μια από τις πιο ιστορικές βραδιές που πρόκειται να ζήσει το ποδόσφαιρο.
Στο πλαίσιο αυτό και έπειτα από το 7-0 των Αργεντίνων κόντρα στην Μπουρκίνα Φάσο (επίσης σε φιλικό), ο Λιονέλ Σκαλόνι μίλησε για το farewell του Pulga. Ο Εκλέκτορας της Αργεντινής τόνισε πως τίποτε δεν θα είναι το ίδιο δίχως τον Μέσι και δήλωσε πως εκείνος και οι παίκτες του θα απολαύσουν τις τελευταίες προπονήσεις και στιγμές με τον άσο της Ίντερ Μαϊάμι.
«Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο χωρίς τον Μέσι. Δεν έχω δει ποτέ κανέναν άλλον να μεταδίδει το συναίσθημα που μεταδίδει ο Λέο. Αυτό είναι που θα μας λείψει περισσότερο.
Πάντα συζητούσαμε για το πόσο θα μας έλειπε όταν δεν θα ήταν πια εδώ, και τώρα έφτασε η στιγμή που δεν θα είναι πια μαζί μας.
Φαντάζομαι ότι θα είναι μια στιγμή πολύ συγκινητική για όλους, χωρίς εξαίρεση. Από τη στιγμή που ο Λέο θα πατήσει το χορτάρι στο «Μονουμεντάλ», εκείνος και οι φίλαθλοι θα ζήσουν μια μέρα που κανείς δεν θα ξεχάσει ποτέ.
Είμαι ευγνώμων που θα είμαι μέρος αυτής της ημέρας, γιατί θα είναι η δική του μέρα, αλλά και η μέρα των συμπαικτών που μοιράστηκαν μαζί του τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική χαρά. Το αξίζουν κι εκείνοι.
Όσο για μένα, θα είμαι απλώς θεατής. Θα κάθομαι εκεί και θα απολαμβάνω κάθε στιγμή, αλλά νιώθω ευγνωμοσύνη που θα μπορέσω να ζήσω αυτή τη μέρα. Νομίζω αν υπήρχαν πέντε «Μονουμεντάλ», θα γέμιζαν.
Είναι ακόμα εδώ μαζί μας. Έχουμε δύο προπονήσεις μαζί του και θα συνεχίσουμε να τον βλέπουμε και να απολαμβάνουμε την παρουσία του κατά τη διάρκεια αυτού του λίγου χρόνου που μας απομένει».
🚨💔🥹 Lionel Scaloni: "NOTHING will be the same without Leo Messi. I’ve never seen anyone else transmit the feeling that Leo does. That’s what we’re going to miss the most. "We’ve always talked about how much we would miss him when he was no longer here, and now the time has come when he won’t be with us anymore. "I imagine it will be VERY EMOTIONAL for everyone, without exception. From the moment Leo steps onto the pitch at the Monumental, he and the fans will experience a day that nobody will ever forget. "I’m grateful to be part of that day because it will be his day, and also the day of the teammates who shared the greatest footballing joy with him. They deserve it too. "As for me, I’ll simply be a spectator. I’ll sit there and take it all in, but I’m grateful that I’ll be able to experience this day. "He’s still here with us. We have two training sessions with him, and we’ll continue seeing him and enjoying his presence during this little time we have left.” "But the feeling of having him on the pitch is something UNIQUE. More than anything, I want people to understand what he transmits to everyone simply by being on a football pitch, to his teammates, to the opposition, to the opposing fans, to his own fans, to everyone. "Like I’ve said, I’ve known great players, played alongside great players and faced great players, but I’ve never seen anyone else transmit that kind of feeling.”— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 4, 2026
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