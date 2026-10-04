Παρουσία του Υπουργού Αθλητισμού, κ. Ιωάννη Βρούτση, ο Φοίνικας Σύρου παρουσίασε την ομάδα της σεζόν 2026-2027 στην Ερμούπολη.

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (3/10) στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στην Ερμούπολη, η παρουσίαση της ομάδας του Φοίνικα Σύρου, ενόψει της σεζόν 2026-2027.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε και ο Υπουργός Αθλητισμού, κ. Ιωάννης Βρούτσης, που αποδέχθηκε την πρόσκληση των «Πειρατών» και ταξίδεψε αυθημερόν στη Σύρο, ενώ έλαβε και τιμητικό βραβείο για την προσφορά του.

Θυμίζουμε πως ο σύλλογος από την πρωτεύουσα των Κυκλάδων θα έχει προσωρινή έδρα το «Μελίνα Μερκούρη», μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο «Δ.Βικέλας».

Η ανάρτηση του Φοίνικα: