Η παρουσία των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ στις Εθνικές ομάδες και το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την ενσωμάτωσή τους στις προπονήσεις του Δικεφάλου

Την αυλαία των επιστροφών για τους διεθνείς του ΠΑΟΚ άνοιξε ο Σιμόν Μπάνζα. Ο Αφρικανός επιθετικός έγινε ο πρώτος που ενσωματώθηκε ξανά στο πρόγραμμα της ομάδας, παίρνοντας μάλιστα τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά στο προπονητικό διπλό με τον ΠΑΟΚ Β την περασμένη Παρασκευή.

Ολοκληρώνουν σήμερα οι παίκτες της Εθνικής και ο Ζίβκοβιτς



Σήμερα πέφτει η αυλαία των υποχρεώσεων για τους τρεις εκπροσώπους του Δικεφάλου στην Εθνική Ανδρών, μετά και την πρόσφατη κλήση του Δημήτρη Πέλκα, καθώς και για τον Άντριγια Ζίβκοβιτς που αγωνίζεται με τη Σερβία απέναντι στην Ολλανδία στο Αϊντχόβεν.

Ο Σέρβος εξτρέμ αποτελεί τον ποδοσφαιριστή με τον μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής, έχοντας ξεκινήσει βασικός και στα τρία παιχνίδια της πατρίδας του απέναντι σε Ελλάδα, Ολλανδία και Γερμανία. Σκόραρε κόντρα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, αντικαταστάθηκε στο 67ο λεπτό με τους Γερμανούς και, με τη Σερβία να αναζητά τους πρώτους της βαθμούς, αναμένεται να βρεθεί εκ νέου στο αρχικό σχήμα πριν πάρει τον δρόμο της επιστροφής.

Στην Εθνική Ελλάδας, ο Χρήστος Ζαφείρης ήταν βασικός στις δύο εκτός έδρας νίκες κόντρα σε Σερβία και Γερμανία, όπου έγινε αλλαγή στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και στο 59' αντίστοιχα, ενώ στο παιχνίδι με τους Ολλανδούς στην Τούμπα πέρασε ως αλλαγή στο 71'. Παράλληλα, ο Γιάννης Μιχαηλίδης κατέγραψε ολιγόλεπτες παρουσίες στο φινάλε των αναμετρήσεων.

Το χρονοδιάγραμμα για τους υπόλοιπους διεθνείς

Οι υποχρεώσεις των υπόλοιπων «ασπρόμαυρων» διεθνών ολοκληρώνονται σταδιακά τις επόμενες ημέρες, οπότε και θα μπουν διαδοχικά στο αεροπλάνο για τη Θεσσαλονίκη.

Αρχικά, τη Δευτέρα ο Ούγκρεσιτς δίνει το τελευταίο του παιχνίδι με την U21 της Σερβίας στο φιλικό απέναντι στη Ρωσία. Την Τρίτη ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του ο Γιάκιτς με την Ανδρών της Κροατίας, έχοντας αγωνιστεί ως αλλαγή στη βαρύτατη ήττα-συντριβή με 7-0 από την Αγγλία, ενώ την ίδια μέρα αγωνίζονται και οι διεθνείς με την Ελπίδων, Μοναστηρλής, Μύθου και Χατσίδης, στο παιχνίδι της Εθνικής U21 στη Βόρεια Ιρλανδία.