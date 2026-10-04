Η σύζυγος του Κριστιάνο Ρονάλντο, Χεορχίνα Ροντρίγκες έκανε μια «αιχμηρή» ανάρτηση για τον Ζόρζε Ζεσούς, την οποία αργότερα διέγραψε.

Ένα αρκετά «καυστικό» story ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η σύντροφος του Κριστιάνο Ρονάλντο, Χεορχίνα Ροντρίγκες, λίγες ώρες πριν τη μάχη της Πορτογαλίας με τη Νορβηγία (4/10, 21:45) για το Nations League.

Φυσικά, ο 41χρονος σταρ θα είναι απών από το παιχνίδι, καθώς την περασμένη Τετάρτη (30/9) αποχώρησε από την αποστολή των Ιβήρων έπειτα από διαφαινόμενη διαμάχη με τον Ζόρζε Ζεσούς, λέγοντας πως όταν έρθει η στιγμή θα αποκαλύψει τα πάντα.

Στο πλαίσιο αυτό και θέλοντας να... ρίξει λάδι στη φωτιά, η Χεορχίνα ανέβασε μια εικόνα με ατάκα του σπουδαίου Σερ Άλεξ Φέργκιουσον για την υπόθεση, όπου ο Σκωτσέζος πρώην προπονητής αναφέρει: «Αν ο Ζόρζε Ζεσούς ήξερε βαθιά μέσα του ότι δεν σκόπευε να τον χρησιμοποιήσει, τότε γιατί τον κάλεσε εξαρχής; Για να δείξει ποιος κάνει κουμάντο; Αυτό δεν είναι δείγμα εξουσίας, είναι ανασφάλεια».

Τη φωτογραφία συνόδευσε η λεζάντα (σσ από τη Χεορχίνα) «Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να φέρει το όνομα του Χριστού», αναφερόμενη φυσικά στον Εκλέκτορα των Πορτογάλων. Το story πρόλαβε να γίνει viral πριν διαγραφεί, ωστόσο η ατάκα του Σερ Άλεξ δεν έχει δημοσιοποιηθεί από κάποιο «μεγάλο» αθλητικό ΜΜΕ της Ευρώπης.