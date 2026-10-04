Ρονάλντο: Το καυστικό story της γυναίκας του που διαγράφτηκε
Ένα αρκετά «καυστικό» story ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η σύντροφος του Κριστιάνο Ρονάλντο, Χεορχίνα Ροντρίγκες, λίγες ώρες πριν τη μάχη της Πορτογαλίας με τη Νορβηγία (4/10, 21:45) για το Nations League.
Φυσικά, ο 41χρονος σταρ θα είναι απών από το παιχνίδι, καθώς την περασμένη Τετάρτη (30/9) αποχώρησε από την αποστολή των Ιβήρων έπειτα από διαφαινόμενη διαμάχη με τον Ζόρζε Ζεσούς, λέγοντας πως όταν έρθει η στιγμή θα αποκαλύψει τα πάντα.
Στο πλαίσιο αυτό και θέλοντας να... ρίξει λάδι στη φωτιά, η Χεορχίνα ανέβασε μια εικόνα με ατάκα του σπουδαίου Σερ Άλεξ Φέργκιουσον για την υπόθεση, όπου ο Σκωτσέζος πρώην προπονητής αναφέρει: «Αν ο Ζόρζε Ζεσούς ήξερε βαθιά μέσα του ότι δεν σκόπευε να τον χρησιμοποιήσει, τότε γιατί τον κάλεσε εξαρχής; Για να δείξει ποιος κάνει κουμάντο; Αυτό δεν είναι δείγμα εξουσίας, είναι ανασφάλεια».
Τη φωτογραφία συνόδευσε η λεζάντα (σσ από τη Χεορχίνα) «Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να φέρει το όνομα του Χριστού», αναφερόμενη φυσικά στον Εκλέκτορα των Πορτογάλων. Το story πρόλαβε να γίνει viral πριν διαγραφεί, ωστόσο η ατάκα του Σερ Άλεξ δεν έχει δημοσιοποιηθεί από κάποιο «μεγάλο» αθλητικό ΜΜΕ της Ευρώπης.
🚨📲 𝗡𝗘𝗪: Cristiano Ronaldo’s wife Georgina Rodríguez on IG with a message against JORGE JESUS: "I don’t know how this man can carry the name of Christ (Jesus)." • She also shared a graphic quoting Sir Alex Ferguson: “If Jorge Jesus knew in his heart that he had no intention of using him, then why did he call him up in the first place? To make a point? That is not authority, that is insecurity.”— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 3, 2026
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