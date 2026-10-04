Μια φάση τις καθυστερήσεις του αγώνα της Τυνησίας με τη Λιβύη για τα προκριματικά του Κόπα Άφρικα Κ20 έγινε viral, με τον ρέφερι να δίνει οφσάιντ και τους παίκτες έξαλλους.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος πολλές φορές μπορεί να ερμηνεύσει λάθος κάτι που στην πραγματικότητα γνωρίζει, ελέω μιας εικόνας που πιθανότατα θα τον στρέψει προς διαφορετική εξήγηση. Αυτό φέρεται να έγινε και στην περίπτωση των ποδοσφαιριστών της Λιβύης, στο παιχνίδι με την Τυνησία για τα προκριματικά του Κόπα Άφρικα κάτω των 20 ετών.

Με το σκορ στο 1-1 και την αναμέτρηση να βρίσκεται στις καθυστερήσεις, οι φιλοξενούμενοι έφυγαν στην αντεπίθεση, ενώ ο Τυνήσιος κίπερ είχε ανέβει στην αντίπαλη περιοχή για την εκτέλεση κόρνερ. Ο Λίβυος παίκτης που δέχθηκε την μπάλα ήταν μπροστά από τον τερματοφύλακα αλλά πίσω από τον τελευταίο αμυντικό, ωστόσο ο ρέφερι υπέδειξε οφσάιντ.

Ακολούθησαν έντονες διαμαρτυρίες από τους φιλοξενούμενους, που όμως δεν είχαν δίκιο. Αυτό διότι βάσει κανονισμού, για να μην υπάρχει οφσάιντ, ο επιθετικός θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο αντιπάλους πιο κοντά στη γραμμή της εστίας. Ο λόγος που όλοι μπερδεύτηκαν είναι πως συνηθίζουμε να αναφερόμαστε στον «τελευταίο αμυντικό», καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις ο άλλος αμυνόμενος είναι ο κίπερ, κάτι που εν προκειμένω δεν υπήρξε.