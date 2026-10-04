Η Bild παρουσιάζει την πιθανή εντεκάδα του Γιούργκεν Κλοπ για το αποψινό Ελλάδα - Γερμανία (4/10, 21:45).

Η μεγάλη ώρα πλησιάζει για την Εθνική Ελλάδας, που απόψε (4/10, 21:45, Live από το Gazzetta) θα υποδεχθεί τη Γερμανία στη Θεσσαλονίκη για την 4η αγωνιστική του Nations League.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται στην 1η θέση του 2ου ομίλου στην ελίτ κατηγορία με 7 βαθμούς, κυρίως λόγω του σπουδαίου διπλού μέσα στο Άουγκσμπουργκ επί των Πάντσερ με 0-1. Έκτοτε, πέρασαν 6 ημέρες και πλέον η Γαλανόλευκη καλείται να κάνει νέο «θαύμα» στο γήπεδο της Τούμπας.

Από την άλλη πλευρά, ο Γιούργκεν Κλοπ γνωρίζει πως η ομάδα του δεν έχει άλλα περιθώρια και θέλει πάσει θυσία τους τρεις βαθμούς. Παρόλα αυτά και βάσει του ρεπορτάζ της Bild, πρόκεται να παρατάξει μια εντεκάδα με αλλαγές.

Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται ο Ούρμπιγκ, κάτι που επιβεβαιώσε και ο ίδιος ο Κλοπ στη συνέντευξη Τύπου. Στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά θα είναι οι Μπακού. Αντόν, Γέλτσι και Ράουμ, ενώ στο χώρο της μεσαίας γραμμής συναντάμε τους Πάβλοβιτς, Μπίσοφ και Βίρτς.

Στα της επίθεσης, την τριάδα πρόκειται να συνθέσουν οι Ελ Μαλά, Καρλ και Μπούρκαρντ.

Αν το ρεπορτάζ επιβεβαιωθεί, τότε κανείς (!) από τους έντεκα Γερμανούς που ξεκίνησαν στο πρώτο παιχνίδι των δυο ομάδων δεν θα βρίσκεται στο αρχικό σχήμα.