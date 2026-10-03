Η Ισπανία προηγήθηκε με 2-0 χάρη στα γκολ των Λαμίν Γιαμάλ και Ρόδρι, η Τσεχία αντέδρασε και έφτασε κοντά στην ισοφάριση, όμως ο Μερίνο είπε την τελευταία λέξη για το 3-1. Νίκη και για την Ελβετία του Ρέμο Φρόιλερ.

League A - 3oς Όμιλος

Μετά το εμφατικό 7-0 της Αγγλίας κόντρα στην Κροατία, χωρίς αμφιβολία το ματς που κέντρισε τα βλέμματα στα βραδινά ματς του Nations League, ήταν το Ισπανία - Τσεχία. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές υποδέχτηκαν τους Τσέχους στο Οβιέδο και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό, με ένα υπέροχο σουτ του Λαμίν Γιαμάλ για το 1-0.

Εκεί που η Τσεχία προσπαθούσε να ισορροπήσει το ματς, ήρθε ο Ρόδρι στο 30' και διπλασίασε τα τέρματα της Ισπανίας με πλασέ μέσα από την περιοχή.

Στην επανάληψη, η πρώτη καλή στιγμή ήταν και πάλι για την ομάδα του Ντε λα Φουέντε, με τον Φερνάντες να κάνει την προβολή, ο Κίνσκι όμως του είπε «όχι». Η Ισπανία συνέχισε να έχει τον απόλυτο έλεγχο στο ματς, ωστόσο, στο 69' η Τσεχία βρήκε τον τρόπο να μειώσει, όταν ο Σλάμα μπήκε στην περιοχή, νίκησε τον Ράγια με ένα ωραίο διαγώνιο σουτ και έγραψε το 2-1.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν θάρρος από το γκολ και έψαχναν και το δεύτερο τέρμα της ισοφάρισης, το οποίο ήρθε στο 79'. Μετά την σέντρα, ο Ράγια έκανε το λάθος και έχασε τη μπάλα μέσα από τα χέρια του, οι Τσέχοι το εκμεταλλεύτηκαν και έστειλαν τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά το 2-2 δεν έγινε ποτέ, καθώς είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ πάνω στον Λε Νορμάν.

Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν με τον καλύτερο τρόπο για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έμειναν με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Κρέιτσι στο 85' και τέσσερα λεπτά αργότερα και μετά από φάση διαρκείας, ο Μερίνο βρέθηκε στο σωστό σημείο και βρήκε δίχτυα για το 3-1.

Tα αποτελέσματα

Κροατία - Αγγλία 0-7

Ισπανία - Τσεχία 3-1

Βαθμολογία

1.Ισπανία 9 (10-4)

2.Αγγλία 6 (11-3)

3.Κροατία 3 (3-12)

4.Τσεχία 0 (2-7)

Επόμενη αγωνιστική (6/10)



Κροατία - Ισπανία

Αγγλία - Τσεχία

League B - 1ος Όμιλος

Συνεχίζει απόλυτη η Ελβετία, η οποία λύγισε με ανατροπή 2-1 τη Σλοβενία κι έκανε το 3/3 στον όμιλο. Με τον Ρέμο Φρόιλερ να παίρνει ξανά φανέλα βασικού και να αγωνίζεται σε ολόκληρη τη διάρκεια της αναμέτρησης, οι Ελβετοί βρέθηκαν να κυνηγούν στο σκορ από το 2΄μετά από γκολ του Βιπότνικ που έγραψε το 0-1. Οι γηπεδούχοι ωστόσο δεν έχασαν την ψυχραιμία τους και κατάφεραν να γυρίσουν το ματς πριν από το ημίχρονο. Αρχικά το αυτογκόλ του Ζάνζα έφερε το ματς στα ίσα στο 10΄, προτού ο Εντόι ολοκληρώσει την ανατροπή στο 38΄.

Την ίδια ώρα η Σκωτία πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο Nations League, επικρατώντας 2-0 επί της Βόρειας Μακεδονίας. Ο Μπόουι άνοιξε το δρόμο της νίκης στο 7΄, με τον ΜακΓκίν να κλειδώνει το τρίποντο με πέναλτι στο 69΄. Η αποβολή του ΜακΚένα στο 83΄βέβαια πίκρανε λίγο στο τέλος τη νίκη των Σκωτσέζων στη Βόρεια Μακεδονία, η οποία άφησε για ακόμα ένα ματς τον Ράστοντερ στον πάγκο.

Αποτελέσματα

Ελβετία - Σλοβενία 2-1

Βόρεια Μακεδονία - Σκωτία 0-2

Βαθμολογία

Ελβετία 9 (8-1) Σλοβενία 4 (3-2) Σκωτία 4 (2-3) Βόρεια Μακεδονία 0 (0-6)

Επόμενη αγωνιστική (6/10)

Ελβετία - Βορεία Μακεδονία

Σκωτία - Σλοβενία

