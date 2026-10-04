Ολυμπιακός: Το γήπεδο φώναζε το όνομα του Φρόιλερ!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για τον Φρόιλερ, που συνεχίζει να εντυπωσιάζει, παντού!

Φαίνεται πως ο Φρόιλερ έχει πάρει φόρα και δεν σταματάει να παίζει καλά, χωρίς τα 34 χρόνια του να τον…ενοχλούν!

Μετά τα τρία συνεχόμενα παιχνίδια του με τον Ολυμπιακό μέσα σε μία εβδομάδα, ο Ελβετός διεθνής έχει παίξει άλλα τρία παιχνίδια μέσα σε επίσης μία εβδομάδα με την Εθνική ομάδα της χώρας του! Και σε όλα είναι διακριθείς! Όπως και χθες στη νίκη 2-1 της Ελβετίας επί της Σλοβενίας.

Ο κόσμος στο γήπεδο της Λουκέρνης επανειλημμένως φώναξε συνθήματα με το όνομα του! Σίγουρα έπαιξε ρόλο το ότι στη Λουκέρνη αναδείχθηκε-από εκεί πήρε μεταγραφή για την Αταλάντα. Αλλά εξίσου έπαιξε ρόλο η πολύ καλή εμφάνισή του. H ελβετική Bluewin τον βαθμολόγησε με 5 (με άριστα το 6), χαρακτηρίζοντας τον ως έναν από τους τρεις καλύτερους παίκτες της Εθνικής. Κανείς δεν πήρε υψηλότερο βαθμό από τον άσο του Ολυμπιακού.

Ο Φρόιλερ είχε μεγάλη συμμετοχή και στα δύο γκολ, με τα οποία έγινε η ανατροπή στο παιχνίδι, καθώς η Σλοβενία είχε ανοίξει το σκορ. Στο 1-1 έκανε ένα επικίνδυνο γύρισμα κι ήρθε η ισοφάριση με αυτογκόλ. Και στο 2-1 μία…κλασική κάθετη πάσα του ήταν αυτή που ξεκλείδωσε την αντίπαλη άμυνα, ξεκινώντας το νικητήριο γκολ. Είχε ένα σουτ υποχρεώνοντας τον γκολκίπερ Όμπλακ σε μία δύσκολη επέμβαση, από μία άλλη πάσα του με τη μία άρχισε άλλη ευκαιρία της Εθνικής του και στο 90ο λεπτό ήταν αυτός που αντέδρασε πρώτος μετά από απόκρουση του Ελβετού τερματοφύλακα κι έδιωξε πριν γίνει η ζημιά για την ομάδα του.

Με ουκ ολίγες ανακτήσεις της μπάλας, ο Φρόιλερ διαχειρίστηκε άψογα τη μεσαία γραμμή, όπως σχολίασε μία άλλη ελβετική ιστοσελίδα, η Rsi, ενώ γενικά σύσσωμος ο Τύπος τον είχε μέσα στην τριάδα των κορυφαίων της Ελβετίας. Το θέμα είναι ότι η Ελβετία έχει κι άλλο παιχνίδι, μεθαύριο Τρίτη στα Σκόπια, κι ο ομοσπονδιακός προπονητής Γιακίν βάζει σχεδόν πάντα την ίδια ενδεκάδα όσο κερδίζει.

Ο δε Ολυμπιακός έχει την Κυριακή ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό κι ο Φρόιλερ έχει ήδη στα πόδια του έξι παιχνίδια όχι απλά βασικός, αλλά τα πέντε ολόκληρα 90λεπτα κι ένα 65λεπτο, μέσα σε διάστημα 21 ημερών. Και φαίνεται ότι πάει ολοταχώς να κάνει εφτά τα παιχνίδια μέσα σε 23 ημέρες…

Άσχετο: Από την Πορτογαλία ξεκαθάριζαν και χθες ότι ο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο αποτελεί πλέον παρελθόν από τη Ρίο Άβε και γενικά από το γκρουπ. Ο άλλοτε πρόεδρος της Γκιμαράες πριν περίπου τρεις μήνες είχε συμφωνήσει να αναλάβει ένα σημαντικό ρόλο, αλλά δεν μακροημέρευσε.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Η Αρμενία μετά το Μαυροβούνιο έχασε κι από την Κύπρο, με τον Τικνιζιάν να συνεχίζει βασικός, αλλά να μην ξεφεύγει κι αυτός από τη μετριότητα της εικόνας της Εθνικής του. Με τον Τύπο της πατρίδας του, πάντως, να εξακολουθεί να ασχολείται με τη φημολογούμενη πριν δύο μήνες μεταγραφή του στη Ζενίτ της Αγίας Πετρούπολης.

Ο μάνατζερ του παίκτη, ο Αλεξάντερ Κλιούεφ, παραδέχθηκε ότι είχε μία συζήτηση με τη Ζενιτ και είχε ρωτήσει αν ενδιαφέρονταν για τον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού πλέον, λέγοντας όμως ότι πέραν του ενδιαφέροντος που είχε η ρώσικη ομάδα δεν κατέθεσε κάποια συγκεκριμένη προσφορά. «νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι ένα βήμα μπροστά για τον Ναίρ», σχολίασε ο ατζέντης του.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔