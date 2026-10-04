Οι πέντε ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που αμείβονται με τα περισσότερα χρήματα. Η αναμενόμενη πρωτιά του Ουναΐ και οι κάτοχοι των υπολοίπων θέσεων.

Η επένδυση που κάνει η διοίκηση του Παναθηναϊκού στην ομάδα τα τελευταία μεταγραφικά παράθυρα κορυφώθηκε το φετινό καλοκαίρι, αφού τα χρήματα που ξόδεψε μονάχα για αγορές και δανεισμούς ποδοσφαιριστών έφτασαν περίπου τα 46 εκατ. ευρώ.

Σ' αυτά δεν συμπεριλαμβάνουμε καθόλου τις προμήθειες των ατζέντηδων, καθώς και τα συμβόλαια που πήραν οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές, τα οποία σίγουρα μόνο αμελητέα μεγέθη δεν είναι, ειδικά τα δεύτερα.

Και πάλι όμως τα λεφτά αυτά που πλήρωσε είναι αρκετά για να αναδείξουν το συγκεκριμένο μεταγραφικό παράθυρο ως το πιο πολυδάπανο της ιστορίας του, αφού ούτε την εποχή της πολυμετοχικότητας το «τριφύλλι» δεν είχε επενδύσει στο ρόστερ του σε τέτοιον βαθμό.

Τα πέντε ακριβότερα συμβόλαια στο ρόστερ του Παναθηναϊκού

Η επένδυση αυτή για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως έχει σημαντικό αντίκτυπο και στο μισθολόγιο των «πράσινων», το οποίο ανεβαίνει συνεχώς προκειμένου να μπορέσει να καλύψει τα «θέλω» των ποιοτικών ποδοσφαιριστών που αποκτά η ομάδα.

Είναι χαρακτηριστικό πως από τους ποδοσφαιριστές που ήρθαν στο «τριφύλλι» το φετινό καλοκαίρι, τρεις εξ' αυτών μπήκαν κατευθείαν στην πρώτη πεντάδα των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών που έχει στο ρόστερ του.

Η πρώτη θέση στην άτυπη αυτή κατάταξη ανήκει στον Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος ήρθε στις αρχές του Σεπτεμβρίου στον Παναθηναϊκού, όντας η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του κλαμπ, αφού βγήκαν από τα ταμεία του 12 εκατ. ευρώ, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ για χρήματα που αφορούν μονάχα την αποζημίωση που πήρε μία ομάδα για να παραχωρήσει έναν ποδοσφαιριστή στο «τριφύλλι».

Ο Μαροκινός σούπερ σταρ πήρε κι ένα ανάλογο συμβόλαιο, που ήταν το πιο ακριβό του φετινού ρόστερ, αλλά κι ένα από τα πιο ακριβά έβερ, αφού του αποφέρει ετησίως 2,7 εκατ. ευρώ. Αυτή τη στιγμή είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του πρωταθλήματος, τίτλο που θα μπορούσε να χάσει μόνο από τον Λούκα Γιόβιτς, όταν επισημοποιηθεί η ανανέωση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ.

Από κοντά πηγαίνει και ο Λιβάι Γκαρσία. Η περίπτωσή του είναι λίγο διαφορετική. Επειδή ακριβώς ήρθε δανεικός, οι «πράσινοι» πλήρωσαν μονάχα ένα ενοίκιο της τάξης των 800 χιλ. ευρώ κι έτσι τους ήταν πιο εύκολο να καλύψουν ένα σημαντικό μέρος του τεράστιου συμβολαίου που είχε στη Ρωσία, φτάνοντας να του δώσουν για φέτος 2,5 εκατ. ευρώ.

Στην τρίτη θέση είναι ένας παίκτης που βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό στο ρόστερ της ομάδας. Ο λόγος για τον Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος αμείβεται με 2,1 εκατ. ευρώ και η προσφορά του στην ομάδα δεν ούτε καν κοντά στα χρήματα που έχει λαμβάνειν.

Πίσω του στην τέταρτη θέση είναι ο νέος αρχηγός της ομάδας, Στέφαν Ντε Φράι. Ο μοναδικός ποδοσφαιριστής του κλαμπ που έχει παίξει όλα τα παιχνίδια μαζί με τον τερματοφύλακα Ινάκι Πένια. Ο Ολλανδός στόπερ ήρθε ως ελεύθερος στον Παναθηναϊκό και υπέγραψε ένα συμβόλαιο που θα του αποφέρει για φέτος 1,5 εκατ. ευρώ. Βλέποντας την εικόνα του στο χορτάρι σ' αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν, οι «πράσινοι» δικαιούνται να είναι υπέρ το δέον χαρούμενοι για το deal που έχουν πετύχει.

Την πεντάδα κλείνει ο δεύτερος αρχηγός του «τριφυλλιού», που βρίσκεται εδώ από πέρυσι. Από τον πρώην αρχηγό της Ίντερ, πάμε στον πρώην αρχηγό της Μίλαν, Ντάβιντε Καλάμπρια, το συμβόλαιο του οποίου του δίνει 1,4 εκατ. ευρώ ετησίως.

Φυσικά, στο ρόστερ του Παναθηναϊκού υπάρχουν αρκετοί ακόμα παίκτες που βρίσκονται λίγο πάνω και γύρω από το 1 εκατ. ευρώ όσον αφορά τις απολαβές τους.

Αυτά είναι τα πιο ακριβά συμβόλαιο του «τριφυλλιού»