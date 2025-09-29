Καταπράσινο Golden Sub στη Novibet!

Οι ματσάρες συνεχίζονται στη Super League, με τον αγώνα Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός (1-2) και από τη στιγμή που στη Novibet, ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΑ, όσοι έπαιξαν σκόρερ Σφιντέρσκι, πήγαν ταμείο… με Γερεμέγεφ!

Το «τριφύλλι» βρέθηκε αναπάντεχα με την πλάτη στον τοίχο, όταν το πέναλτι του Αγκίρε στο 18’ έβαλε σε θέση οδηγού τους Αγρινιώτες. Όντας πίσω στο σκορ στο ημίχρονο, οι «πράσινοι» ήταν πιο αποφασισμένοι από ποτέ, με έναν και μόνο σκοπό στο δεύτερο 45λεπτο: Τη νίκη-ανατροπή!

Όπερ και εγένετο! Στο 57’ ο ψύχραιμος Τετέ ισοφάρισε για τον Παναθηναϊκό «ανεβάζοντας» στα ύψη την ψυχολογία για την ομάδα του. Στο 75’, έχουμε τη χρυσή αλλαγή. Στη θέση του Σφιντέρσκι, ο «ξεχασμένος» Γερεμέγεφ, ο οποίος στο 95’ έκανε τη δουλειά για τον οποίο τον έριξε στη «μάχη» ο Χρήστος Κόντης και με κεφαλιά από τη σέντρα ακριβείας του Ρενάτο Σάντσες έκανε πραγματικότητα την ολική ανατροπή για τον Παναθηναϊκό!

Το γκολ του Σουηδού όχι μόνο «έσωσε» τον Παναθηναϊκό και του χάρισε το πρώτο «τρίποντο» στο φετινό πρωτάθλημα, αλλά έστειλε στο ταμείο και τα μέλη της Novibet που έπαιξαν… σκόρερ Σφιντέρσκι! Καθώς ο υψηλόσωμος φορ επωμίστηκε τα στοιχήματα του Πολωνού στις αγορές «σουτ εντός εστίας» και «σκόρερ οποιαδήποτε στιγμή», ενεργοποιώντας το Golden Sub!

Με αυτόν τον τρόπο, όσοι έπαιξαν Σφιντέρσκι πληρώθηκαν χάρη στον Γερεμέγεφ! Γιατί έτσι λειτουργεί το Golden Sub στη Novibet! Αν ο παίκτης στον οποίο έχεις ποντάρει, βγει αλλαγή, το στοίχημά σου συνεχίζεται με εκείνον που μπαίνει στη θέση του!

Το Golden Sub θα είναι διαθέσιμο στη Novibet για τους παρακάτω αγώνες:

29.09 Έβερτον - Γουέστ Χαμ (22:00)

30.09 Σάο Πάολο - Σεαρά (02:00), Αταλάντα - Κλαμπ Μπριζ (19:45), Τσέλσι - Μπενφίκα (22:00)

01.10 Ατλ. Μινέιρο - Ζουβεντούδε (03:30), Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Νιούκαστλ (19:45), Άρσεναλ - Ολυμπιακός (22:00)

02.10 Παλμέιρας - Βάσκο (01:00), Σάντος - Γκρέμιο (03:30), Λος Άντζελες Γκάλαξι - Τολούκα (05:30), Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς (19:45), Θέλτα - ΠΑΟΚ (22:00)

03.10 Φλαμένγκο - Κρουζέιρο (02:30), Μπόρνμουθ - Φούλαμ (22:00)

