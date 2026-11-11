Οι Έλληνες διεθνείς ευχήθηκαν στην ΕΠΟ για την συμπλήρωση των 100 χρόνων απο την ιδρυσή της, με τον Γιώργο Μασούρα να εύχεται στα 102 χρόνια της Ομοσπονδίας να βρεθεί η «Γαλανόλευκη» στο Euro.

Η Ελληνική αποστολή για τους αγώνες τoυ Nations League έδωσε τις δικές τους ευχές στην ΕΠΟ που ιδρύθηκε το 1926 και φέτος και συγκεκριμένα στις 14 Νοεμβρίου συμπληρώνει τα εκατό χρόνια ζωής της.

Οι Έλληνες διεθνείς ευχήθηκαν τα καλύτερα για την Ελληνική Ομοσπονδία, με τον Γιώργο Μασούρα να αναφέρεται και στο επόμενο EURO με την εξής δήλωση: «Εύχομαι και στα χίλια χρόνια της ΕΠΟ, απλά στα εκατόν δύο εύχομαι να είμαστε στο EURO».

Από την άλλη, ο Δημήτρης Πέλκας δήλωσε: «Εύχομαι άλλα εκατό και άλλα εκατό, χαιρόμαστε που είμαστε μέλοι, βλέπουμε ότι η Εθνική δυναμώνει μεγαλώνει, εύχομαι μέσα απο την καρδιά μου τα καλύτερα».

Υπενθυμίζουμε η Ελλάδα αγωνίζεται στις 13 Νοεμβρίου (21:45), στο Άμστερνταμ απέναντι στην Ολλανδία και λίγες μέρες αργότερα στις 16 Νοεμβρίου (21:45) υποδέχεται τη Σερβία για τις τελικές αναμετρήσεις του UEFA Nations League που θα καθορίσουν την τελική θέση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στον όμιλο. Σε περίπτωση που η Εθνική μας τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου θα προκριθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης.