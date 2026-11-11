Ο Ισπανός ανεβάζει ρυθμούς και πλησιάζει η μέρα της επιστροφής του, με τον Γρηγορίου να καλείται πλέον να τον εντάξει σε ένα διαφορετικό αγωνιστικό περιβάλλον.

Ο Μανού Γκαρθία αρχίζει για πρώτη φορά, μετά από αρκετές εβδομάδες, να βλέπει πιο καθαρά το τέλος της διαδρομής της αποκατάστασης και της ειδικής διαχείρισης που μπήκε με τον τραυματισμό του.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός έχει συμπληρώσει περισσότερο από έναν μήνα μακριά από την αγωνιστική δράση εξαιτίας του συνδρόμου κοιλιακών-προσαγωγών, πρόβλημα που ουσιαστικά φρέναρε τη δεύτερη θητεία του στον Άρη και τον κράτησε εκτός σε ένα διάστημα όπου η ομάδα, όμως, έμαθε να λειτουργεί χωρίς αυτόν.

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη είναι ενθαρρυντική, καθώς ο 28χρονος ανέβασε την ένταση στο ατομικό του πρόγραμμα και ενέταξε ξανά την μπάλα στις ασκήσεις του, κάτι που αποτελεί ένα ακόμη βήμα πριν από την επιστροφή του στο κανονικό πρόγραμμα.

Ο σχεδιασμός θέλει τον Μανού να δοκιμάζει να μπει σε ομαδικές προπονήσεις από την επόμενη εβδομάδα. Εφόσον δεν παρουσιαστεί νέα ενόχληση και μπορέσει να ανταποκριθεί σε συνθήκες μεγαλύτερης έντασης, τότε θα αυξηθούν σημαντικά οι πιθανότητες να αρχίσει να υπολογίζεται ξανά από τον Μιχάλη Γρηγορίου μετά τη διακοπή. Ακόμη και η παρουσία του στην αποστολή για το παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη (23/11) δεν μπορεί να αποκλειστεί, αν και το βασικό ζητούμενο παραμένει να επιστρέψει με μεγαλύτερη ασφάλεια και δίχως το παραμικρό ρίσκο.

Η μέχρι τώρα διαχείριση του προβλήματος είναι συντηρητική, με στόχο να αποφευχθεί η χειρουργική επέμβαση. Αυτό ήταν και το κρίσιμο στοιχείο των προηγούμενων εβδομάδων. Το χειρουργείο έχει συζητηθεί ως λύση σε περίπτωση που η κατάσταση δεν παρουσιάσει την απαιτούμενη βελτίωση, καθώς μία τέτοια επιλογή θα μετέθετε ουσιαστικά την επιστροφή του στο νέο έτος και θα του κόστιζε ένα σημαντικό κομμάτι της σεζόν. Τα τελευταία δεδομένα και η ανταπόκριση του Μανού, όμως, δίνουν μεγαλύτερη αισιοδοξία ότι το συγκεκριμένο σενάριο μπορεί να μείνει στην άκρη.

Στο καθαρά αγωνιστικό κεφάλαιο της περίπτωσή του, ο Άρης πέρασε το τελευταίο διάστημα χωρίς έναν από τους παίκτες που το καλοκαίρι θεωρούνταν βασικοί δημιουργικοί πυλώνες του ρόστερ. Οι «κιτρινόμαυροι» όχι μόνο έμαθαν χωρίς τον Ισπανό, αλλά κατάφεραν να βρουν επιθετική παραγωγή, να έχουν αποτελεσματικότητα και να πάρουν αποτελέσματα. Με απλά λόγια έμαθε να ζει χωρίς τον Μανού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν τον χρειάζεται.

Ο Ισπανός παραμένει ένας από τους ποδοσφαιριστές που μπορούν να παίξουν ανάμεσα στις γραμμές, να συνδέσουν κέντρο και επίθεση και να δώσουν διαφορετικό χαρακτήρα στη δημιουργία. Το ερώτημα που τίθεται πλέον, εφόσον μπει ουσιαστικά στο ροτέισον του Γρηγορίου, είναι πώς θα ενταχθεί ξανά σε ένα σύνολο που έχει αλλάξει αγωνιστικά;

Ο Γρηγορίου έχει χρησιμοποιήσει αρκετά το 4-4-2, με διαφορετικές ισορροπίες στον άξονα και δύο επιθετικούς, κάτι που δεν προσφέρει αυτόματα έναν ξεκάθαρο χώρο για έναν κλασικό επιτελικό μέσο. Γι’ αυτό και το τεχνικό επιτελείο θα κληθεί ενδεχομένως να επεξεργαστεί διαφορετικά σενάρια για τον ρόλο του. Είτε ως παίκτη πίσω από τον επιθετικό σε διαφορετικό σχηματισμό, είτε ως πιο εσωτερικό μέσο, είτε ως λύση που μπορεί να αλλάξει τη μορφή ενός αγώνα μέσα από τον πάγκο. Αυτό είναι ίσως και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της επικείμενης επιστροφής του.

Ο Μανού δεν γυρίζει σε μία ομάδα που περιμένει απλώς να πάρει ξανά τη θέση του, αλλά γυρίζει σε έναν Άρη που στο μεταξύ βρήκε άλλες λύσεις και τώρα πρέπει να βρει τον καλύτερο τρόπο για να προσθέσει ξανά την ποιότητά του χωρίς να χαλάσει τις ισορροπίες που δημιουργήθηκαν όσο έλειπε.

