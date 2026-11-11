Οι πιθανότητες της Εθνικής Ελλάδας για το εκτός έδρας ματς με την Ολλανδία (13/11) από το Football Meets Data.

Σε ρυθμούς... Ολλανδίας κινείται εδώ και μερικές ημέρες η Εθνική Ελλάδας, σε αυτό το νέο παράθυρο του Nations League, όπου και θα ολοκληρωθούν τα παιχνίδια της φάσης των ομίλων.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται στην πρώτη θέση του 2ου γκρουπ, σε ισοβαθμία με τους Οράνιε (8β.) και στο +3 από τη Γερμανία, με τις πιθανότητες για πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης να είναι αρκετές.

Έτσι, η Γαλανόλευκη πηγαίνει στη Γιόχαν Κρόιφ Αρένα με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, πριν υποδεχθεί το βράδυ της Δευτέρας (16/11, 21:45) τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό, σε ένα παιχνίδι-γιορτή.

Σύμφωνα λοιπόν με το Football Meets Data, η Ελλάδα έχει μεν πιθανότητες για ένα καλό σκορ, ωστόσο μεγάλο φαβορί για τη νίκη είναι η ομάδα του Τσάβι, με ποσοστό 61%. Στο 18% βρίσκεται το αντίστοιχο (σσ ποσοστό) για νίκη της Εθνικής μας, ενώ 21% δίνεται στο... Χ.