Τερματοφύλακας αποβλήθηκε στην Ολλανδία μετά από συνεχή διαμαρτυρία

Ο τερματοφύλακας την Χρόνιγκεν, Ετιέν Βάεσεν, αποβλήθηκε όταν δέχτηκε δύο κίτρινες κάρτες σε διάστημα λίγων λεπτών, έπειτα από έντονη διαμαρτυρία σε καταλογισμό πέναλτι.

Η Χρόνιγκεν για την 12η αγωνιστική του Ολλανδικού πρωταθλήματος υποδέχτηκε την Άλκμααρ και αν και είχε προηγηθεί με 3-1 στην διάρκεια του αγώνα οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση και να γυρίσουν σιγά σιγά το ματς, με την Χρόνιγκεν να γνωρίζει τελικά την ήττα με 4-3.

Το στιγμιότυπο που κράτησαν πολλοί βέβαια είναι η αστεία αποβολή μετά από ένα καταλογισμό πέναλτι, με τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων να δέχεται δύο κίτρινες κάρτες σε διάρκεια λίγων λεπτών, λόγω της συνεχούς διαμαρτυρίας.

Συγκεκριμένα στο 88ο λεπτό ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι υπέρ της Αλκμαάρ με τον Βάεσεν να δέχεται κίτρινη κάρτα. Ο τερματοφύλακας από το Σουρινάμ έγινε έξαλλος με αυτή την απόφαση και αρνούταν να πάει στην εστία του για την εκτέλεση του πέναλτι, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να τον προειδοποιεί και εν τέλη μετά απο συνεχή γκρίνια να του βγάζει και δεύτερη κίτρινη κάρτα και να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο.

Οι συμπαίχτες του Ετιέν Βάεσεν προσπαθούσαν να τον ηρεμήσουν ώστε να μην ξεφύγει, με τον ίδιο να αποχωρεί και την Άλκμααρ να εκτελεί εύστοχα το πέναλτι και να φεύγει με την νίκη σε ένα επεισοδιακό, όπως εξελίχθηκε αγώνα, με την Χρόνιγκεν να ολοκληρώνει το παιχνίδι με εννέα παίκτες.

🇳🇱 Not sure I’ve ever seen a goalkeeper so furious at the award of a penalty that he’s managed to get himself sent off then attempted to give the referee his gloves. Step forward Etienne Vaessen of FC Groningen! 🎥 @ESPNnl https://t.co/qNFXSfbMZu

— The European Football Express (@TheEuroFE) November 10, 2026