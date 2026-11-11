Δημοσιεύματα υποστηρίζουν πως η σχέση του Κιλιάν Μπαπέ με τον Ζινεντίν Ζιντάν δεν βρίσκεται και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Προβλήματα φαίνεται πως υπάρχουν στο εσωτερικό της Εθνικής Γαλλίας, τα οποία φυσικά «γιγαντώθηκαν» και βγήκαν... παραέξω τις τελευταίες ώρες, αφού βρίσκομαστε σε διακοπή Εθνικών ομάδων για το Nations League.

Σύμφωνα λοιπόν με πολλαπλά δημοσιεύματα, η σχέση μεταξύ Κιλιάν Μπαπέ και Ζινεντίν Ζιντάν δεν βρίσκεται στα καλύτερά της, με τους δυο άνδρες να μην... μιλάνε και πολύ, από τη στιγμή που οι Τρικολόρ συγκεντρώθηκαν για προετοιμασία τους ενόψει Ιταλίας (12/11) και Τουρκίας (15/11).

Όπως αναφέρει η L'Equipe, η επικοινωνία των δυο σίγουρα δεν είναι ανάλογη με αυτή που είχε ο Μπαπέ με τον Ντιντιέ Ντεσάν, ενώ τονίζεται πως η όλη μεταξύ τους σχέση δεν ξεκίνησε ιδανικά, αφού τον περασμένο Σεπτέμβρη ο «Ζιζού» αποφάσισε να ξεκινήσει τον σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης στο αριστερό άκρο της επίθεσης, θέλοντας έτσι να δώσει περισσότερο χώρο στον Ντεμπελέ.

Τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως ο Μπαπέ ενοχλήθηκε από αυτή την ενέργεια, πιστεύοντας πως ο προπονητής του τον υπονόμευσε ως παίκτη, με αποτέλεσμα τα πράγματα να μην κυλούν αρμονικά. Μάλιστα, ο 27χρονος δεν προπονήθηκε με τους συμπαίκτες του σήμερα (11/11), προκαλώντας περισσότερα ερωτηματικά γύρω από το όλο θεμα.