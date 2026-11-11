Το λάθος της ΑΕΚ, ο πόλεμος του παρασκηνίου και η επίθεση της ΚΕΔ!

Ο Γιώργος Τσακίρης διασκεδάζει με τις σκόπιμες και στοχευμένες διήμερες επιλεκτικές ενημερώσεις και διαρροές για σεμινάριο παρωδία και θυμίζει: η αλήθεια είναι πάντα μία...

Διανύουμε τις πρώτες μέρες της διακοπής του πρωταθλήματος, για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, αλλά χάρη στην ΚΕΔ και τη σκόπιμη, στοχευμένη και επιλεκτική διήμερη (παρακαλώ) διαρροή, σχετικά την ενημέρωση των διαιτητών σε δήθεν σεμινάριο (παρωδία το χαρακτήρισαν διαιτητές που βρίσκονται στους πίνακες), υπάρχει μπόλικο... ψωμάκι στο ρεπορτάζ σε "νεκρές" μέρες. Βέβαια τίποτα δεν γίνεται τυχαία και το timing δεν είναι έτσι απλά γιατί... έκατσε που λέμε και στη λαϊκή αργκό, αντιθέτως, υπάρχει φουλ σκέψης και ανάλυσης της κατάλληλης στιγμής να προκύψει η επιλεκτική διαρροή και αναφορά σε φάσεις για τις οποίες στοχευμένα τοποθετήθηκαν οι υπεύθυνοι (και επικίνδυνοι) της ΚΕΔ, Λανουά και Βαλέρι, διότι συνιστά ένα δίδυμο κίνδυνος - θάνατος για τη χώρα μας και την ίδια την ελληνική διαιτησία. Το γεγονός ότι απέτυχαν αποδεικνύεται και επιβεβαιώνεται με την άθλια κατάσταση και τα εγκληματικά (αστεία) λάθη των Ελλήνων ρέφερι στα ματς του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου!

Προσέξτε αυτό δεν το γράφω εγώ γιατί δεν γουστάρω τον Λανουά from the day one (σ.σ.: από την πρώτη μέρα), πρόκειται για ομολογία αποτυχίας των ίδιων των υπευθύνων μέσα από τη διαδικασία των σεμιναρίων, αλλά και τις διαρροές τους, ότι τάχα μου είναι απογοητευμένοι από την εικόνα και την απόδοση των Ελλήνων διαιτητών! Πιο συγκεκριμένα στην ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ενημέρωση σε ελεγχόμενα και μη ΜΜΕ προκύπτουν (δίχως να διαψεύσει κανείς, άρα ισχύει) τα εξής λόγια του Γάλλου αποτυχημένου αρχιδιαιτητή: «Έχω έρθει στην Ελλάδα με σκοπό να βοηθήσω στην βελτίωσή σας. Όμως αυτό δεν έχει γίνει, δεν συμβαίνει, αν δεν βελτιωθείτε, δεν υπάρχει λόγος να μένω, θα φύγω και θα γυρίσω στην Γαλλία», σε ότι αφορά στην κατάληξη των λεγόμενων του Λανουά επιτρέψτε μου να συμπληρώσω: πού τέτοια τύχη... Μπορεί να συνιστά και τη μοναδική αλήθεια που έχουμε ακούσει από τα χείλη του Λανουά σε όλα τα χρόνια παρουσίας του στη χώρα μας, ότι δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ βελτίωση, ωστόσο με αυτόν που απέτυχε και τον Ιταλό συνεργάτη του, βάση δικής τους ομολογίας, επέλεξαν να τον κρατήσουν από την ΕΠΟ, να ανανεώσουν τη συνεργασία μαζί του, μη φοβάστε θα γράψω και για τη στήριξη της ΑΕΚ, δεν έχω τέτοια προβλήματα...

Προσωπικά έχω αναλύσει τους λόγους για τους οποίους δεν έπρεπε, για την ακρίβεια απαγορευόταν, να αναλάβει αρχιδιαιτητής ο αποτυχημένος (και) στην χώρα του Γάλλος. Κάτι το οποίο δεν το γράφω εγώ από το κεφάλι μου και σα προσωπική κρίση προκειμένου να μειώσω τον Λανουά, απλά καταγράφω την πραγματικότητα όπως την ανέδειξαν τα γαλλικά ΜΜΕ, όχι τα ελληνικά απόλυτα ελεγχόμενα που έκαναν την... πάπια τότε! Είχα γράψει blog (και τα γραπτά μένουν) σχετικά και αναδείκνυα ότι τα κορυφαία γαλλικά ΜΜΕ είχαν κάνει συνεχόμενα ρεπορτάζ σχετικά με τη σωστή (όπως την χαρακτήριζαν) και απόλυτα δικαιολογημένη απόλυση του Λανουά από τη διεύθυνση της γαλλικής διαιτησίας και όταν γράφω τα κορυφαία γαλλικά Μέσα εννοώ l' equipe και Le Monde, La Parisien και το ραδιόφωνο RMC, όλα όμως τα σοβαρά και top επιπέδου Μέσα της χώρας και της Ευρώπης-κόσμου για να είμαστε πιο σωστοί...

Τα γαλλικά ΜΜΕ, η σκόπιμη στοχοποίηση και το λάθος της ΑΕΚ!

Ανάμεσα στα άρθρα που θα βρει κανείς με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο είναι ένα δημοσίευα, το πιο light σε βάρος του, της L' Equipe που κάνει λόγο μεταξύ άλλων για τη ποιότητα των σεμιναρίων του και πως τα κρίνουν οι διαιτητές: «Ο Λανουά αμφισβητείται εσωτερικά από πολλούς διαιτητές και είναι σε σύγκρουση με τον τεχνικό διευθυντή διαιτησίας Αντονι Γκοτιέ. Οι διαιτητές θεωρούν χαμηλή την ποιότητα των σεμιναρίων στα οποία συμμετέχουν. Ορισμένοι αμφισβητούν και τις οδηγίες και την ποιότητα των τεχνικών οδηγιών που τους δίδονται για το VAR, που κρίνονται ως ασαφείς. Επίσης, επικρίνουν τον Λανουά ότι είναι πολύ κοντά με τους προέδρους ομάδων». Το απίθανο και απίστευτο είναι η αναφορά ότι βρισκόταν πολύ κοντά σε προέδρους ομάδων, όπως έλεγε το δημοσίευμα του κορυφαίου ευρωπαϊκού Μέσου, αλλά αυτό που μας αφορά περισσότερο τούτες τις μέρες, είναι η κρίση των συναδέλφων του για τη ποιότητα των σεμιναρίων του, μιας και αυτά επικαλούνται αστεία, ελεγχόμενα Μέσα για να κάνουν τη δουλίτσα που τους ζητήθηκε!

Τίποτα δεν γίνεται τυχαία, διήμερη στοχευμένη και σκόπιμη διαρροή σε επιλεκτική ανάλυση φάσεων, ανάλογα ποιες μας βολεύουν και βοηθούν στο να περάσει το μήνυμα που πρέπει, ειδικά για την ΑΕΚ αλλά όχι μόνο... Οι ίδιοι οι Έλληνες διαιτητές που βρέθηκαν στο συγκεκριμένο σεμινάριο, στη πλειοψηφία τους, το χαρακτήρισαν παρωδία και όπως οι Γάλλοι συνάδελφοί τους κρίνουν πολύ χαμηλό το επίπεδο, σημειώστε δε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν τέτοια κρίση μιας και πέρυσι σε αντίστοιχη διαδικασία υπήρξαν έντονες αντιδράσεις Ελλήνων διαιτητών που ήταν αντίθετοι με όσα άκουγαν από το αποτυχημένο απόλυτα δίδυμο της ΚΕΔ! Ωστόσο υπάρχει σκοπός που γίνεται όλο αυτό τώρα για να αναδειχθεί μιας και δεν υπάρχει και ιδιαίτερη ειδησεογραφία, δεν έχει ακόμη καν τα ματς της Εθνικής και φυσικά κόλλησε η διακοπή του πρωταθλήματος, το οποίο δεν αρχίζει σε 3 βδομάδες, αλλά το επόμενο Σαββατοκύριακο και έπρεπε να περάσει το παρασκήνιο το μήνυμα, ενόψει και αναμετρήσεων όπως το Καλαμάτα - ΑΕΚ, ότι η ομάδα του Νίκολιτς έχει ευνοηθεί, άρα...!!!

Επειδή ανακόλουθος δεν είμαι να θυμίσω εδώ ότι υπογράμμιζα και ανέφερα σε τούτο το site, στο ράδιο αλλά και στους Galacticos στο YouTube του Gazzetta, ότι συνιστούσε λάθος η επιλογή της ΑΕΚ να στηρίξει έστω τυπικά την παραμονή του Στεφάν Λανουά! Αντιλαμβανόμουν το σκεπτικό ότι και να μη στηρίξει θα φέρουν έναν άλλον απλά Λανουά στη θέση του Λανουά, αλλά δεν έχει καμία σημασία η πρωταθλήτρια η οποία κατάφερε να το κατακτήσει με φουλ εχθρική διαιτησία, έπρεπε σεβόμενη τον κόσμο της (ειδικά μετά τις γελοιότητες Λανουά ότι απειλήθηκε η ζωή του στα WC των VVIP στην Νέα Φιλαδέλφεια) και την ιστορία της να είναι απέναντι στη συγκεκριμένη επιλογή. Άλλωστε η αλήθεια είναι πάντα μία και όσα να λένε - γράφουν στα ελεγχόμενα ΜΜΕ και τις επί πληρωμής σελίδες στα social media (και στα κανονικά media με τον οποιονδήποτε μπουΜπούνα ξέρει αυτός και αυτοί γενικά), δεν αλλάζει: η ΑΕΚ είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ομάδα η οποία δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή στο παρασκήνιο, είτε ΕΠΟ, είτε Superleague, είτε ιδιοκτησίας - ελέγχου ΜΜΕ και εμπλοκή με αγορές τηλεοπτικών δικαιωμάτων: γενικά μακριά από οποιοδήποτε τρόπο επιρροής ομάδων: το δάχτυλο λοιπόν να το κουνάνε στον καθρέφτη τους...!!!

***Ακόμη περιμένουμε την ενημέρωση για τις φάσεις απέναντι στην ΑΕΚ, μάθαμε για τις δύο αμφισβητούμενες υπέρ της, σύμφωνα με το αποτυχημένο δίδυμο της ΚΕΔ δεν υπάρχει πέναλτι στον Βόλο, ούτε με Λεβαδειακό! Ας αφήσουμε Τρίπολη και αποβολές αντιπάλου, ας μείνουμε στα ίδια παιχνίδια που σκόπιμα επέλεξαν οι αποτυχημένοι, τι έγινε στις φάσεις με το χέρι του Μεντίλ (που προηγείται του πέναλτι Γιόβιτς) στο σουτ του Μάνταλου, γιατί δεν αποβλήθηκε λίγα λεπτά μετά ο ίδιος παίκτης, γιατί δεν ακυρώθηκε για οφσάιντ το γκολ του Βόλου; Επίσης γιατί δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Μουκουντί μόλις στο 7' με τον Λεβαδειακό; Γιατί δεν παρατηρήθηκε με κόκκινη, ούτε καν κίτρινη, ο άσος του Λεβαδειακού στο χαστούκι στον Βάργκα; Σκόπιμη, επιλεκτική, ανήθικη και στοχευμένη επίθεση του αποτυχημένου δίδυμου της ΚΕΔ στην ΑΕΚ, αλλά δεν τους πέρασε ξανά!