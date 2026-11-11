Η Super League ανακοίνωσε πως η αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Παναιτωλικό θα διεξαχθει τέσσερις ώρες νωρίτερα σε σχέση με τον αρχικό ορισμό.

Μια αλλαγή προέκυψε στο πρόγραμμα της 12ης αγωνιστική της Super League. Όπως ανακοίνωσε η Λίγκα η αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Παναιτωλικό άλλαξε ώρα και θα διεξαχθεί τέσσερις ώρες νωρίτερα σε σχέση με τον αρχικό ορισμό.

Ο αγώνας θα γίνει το Σάββατο 28 Νοεμβρίου κι εν τέλει θα κάνει σέντρα στις 17:00 αντί για τις 21:00.

Ακριβώς την ίδια ώρα ο Βόλος Elabet θα υποδεχτεί τον Αστέρα AKTOR και στις 20:00 η Κηφισιά Tutu Deals θα φιλοξενήσει την Καλαμάτα στη Λεωφόρο.

Η ανακοίνωση της Super League

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ στο πλαίσιο της 12ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί το Σάββατο 28.11.2026 στις 17:00 (αντί για τις 21:00)».