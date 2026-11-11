Βλάχος στο Gazzetta Magazino by Elabet: «Τον Βαρδινογιάννη δεν τον ένοιαζε τίποτα, μόνο να κερδίσει τον Ολυμπιακό!»

Ο Βαγγέλης Βλάχος φιλοξενήθηκε στο Gazzetta Magazino by Elabet και μίλησε για τη σχέση του με τον «Καπετάνιο», σημειώνοντας πως το μόνο που τον ένοιαζε ήταν να κερδίζει τον Ολυμπιακό.

Ο Βαγγέλης Βλάχος ήταν καλεσμένος στο Gazzetta Magazino by Elabet της Τρίτης (10/11) και μίλησε κυρίως για τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, τις δύο ομάδες με τις οποίες συνδέθηκε περισσότερο κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Ο άλλοτε διεθνής χαφ αναφέρθηκε ακόμη και στη σχέση του με τον τότε ισχυρό άνδρα του Τριφυλλιού, Γιώργο Βαρδινογιάννη, αποκάλυπτοντας μάλιστα το τι έλεγε ο «Καπετανιός» στους παίκτες των «Πρασίνων» πριν από τα μεγάλα ντέρμπι κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο, τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα σημείωσε πως το να κερδίσουν τους Ερυθρόλευκους ήταν το πιο σημαντικό πράγμα για εκείνον, τάζοντας μάλιστα μέχρι και... πριμ στους παίκτες που σκόραρανε σε αυτά τα παιχνίδια.

«Δεν τον ένοιαζε να χάσει από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, τον ένοιαζε να κερδίσει μόνο τον Ολυμπιακό, αυτό ήταν η τρέλα του. Του είχα πάρει πολλά λεφτά όταν παίζαμε με τον Ολυμπιακό», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρώην αρχηγός της Ένωσης.

Αναλυτικά το απόσπασμα στο Gazzetta Magazino by Elabet