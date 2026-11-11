Γκούντγιονσεν: Το next big thing της Ισλανδίας που πρέπει να προσέξει η Εθνική Ελπίδων

Το Gazzetta σας παρουσιάζει όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον δραστήριο φορ της Ισλανδίας, ενόψει των αναμετρήσεων με φόντο την πρόκριση στο EURO 2027 U21.

Ένα όνομα γνώριμο στον κόσμο του ποδοσφαίρου ξεχωρίζει στην αποστολή της Ισλανδίας ενόψει των ματς με την Ελλάδα για τα playoffs του EURO 21. Ο λόγος για τον Ντάνιελ Γκούντγιονσεν, τον 20χρονο φορ που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιθετικά όπλα των Ισλανδών και μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη.

Αξίζει να δούμε λίγο αναλυτικότερα γιατί όμως γίνεται τόσο... σουσουρο γύρο από το όνομα του. Ο νεαρός φορ έχει καταφέρει να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του, ενώ ήταν ο πρώτος σκόρερ της Ισλανδίας στην προκριματική φάση, βρίσκοντας το δρόμο για τα δίχτυα επτά φορές σε πέντε συμμετοχές. Ενώ ακόμη έχει μετρήσει και έξι εμφανίσεις με την ανδρική ομάδα.

Έχοντας περάσει από τις ακαδημίες Ρεάλ και Μπαρτσελόνα!

Αυτό που μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κανείς, είναι ότι έχει παραστάσεις από κορυφαία κλαμπ. Καθώς έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ισπανία, για δύο από τις μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο. Πρώτος σταθμός η Μπαρτσελόνα, όπου ήταν από το 2015 έως το 2018. Στη συνέχεια άλλαξε... στρατόπεδο και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια απέκτησε παραστάσεις και απο τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης. Το 2022 πήρε την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στη Σουηδία, για λογαριασμό της Μάλμε όπου βρίσκεται μέχρι και σήμερα, μετρώντας συνολικά 11 γκολ σε 64 εμφανίσεις του.



Φυσικά, όταν ακούει κανείς το επώνυμο Γκούντγιονσεν, το μυαλό πηγαίνει αμέσως στον πατέρα του, Έιντουρ. Αφού πρόκειται για έναν από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές που ανέδειξε η Ισλανδία... Έχοντας παίξει στο κορυφαίο πρωτάθλημα, αφού φόρεσε τη φανέλα της Τσέλσι από το 2000 έως το 2006, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα Αγγλίας και αποτελώντας σημαντικό κομμάτι της ομάδας του Ζοσέ Μουρίνιο. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Μπαρτσελόνα, με την οποία κατέκτησε το Champions League το 2009, αλλά και τη La Liga, βασικό γρανάζι και του Γκουαρδιόλα. Με την εθνική ομάδα της χώρας του μέτρησε 88 συμμετοχές και 26 γκολ.

Ενώ είναι γνώριμος και στο ελληνικό πρωτάθλημα, αφού έχει περάσει και από τη χώρα μας για λογαριασμό της ΑΕΚ. Συγκεκριμένα το 2011 μετακόμισε στην Ελλάδα για την Ένωση όπου και έμεινε έναν χρόνο. Συνολικά μέτρησε 14 εμφανίσεις, μοιράζοντας τρείς ασιστ. ένω πανηγύρισε ακόμη και ένα γκολ. Δυστυχώς ωστόσο ίσως αυτό που θυμούνται περισσότερο οι φίλοι της ΑΕΚ από την παρουσία του είναι ο σοκαριστικός τραυματισμός του. Συγκεκριμένα, σε ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό, ο Γκούντγιονσεν υπέστη συντριπτικό κάταγμα κνήμης και περόνης έπειτα από σύγκρουση με τον Κοστάντσο και έμεινε εκτός για 5 μήνες!