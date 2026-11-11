Ισπανικά δημοσιεύματα αναλύουν την πιθανή τιμωρία που θα επιβληθεί στον τερματοφύλακα της Ανδόρας, μετά το τραγικό περιστατικό που στοίχισε τη ζωή στον Χεσούς ντε Μιγκέλ.

Ρεπόρτάζ από την Ισπανία αναφέρουν πως η τιμωρία του τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο, μετά τη σύγκρουση που προηγήθηκε του θανάτου του Χεσούς ντε Μιγκέλ, αναμένεται να ανακοινωθεί αυτή την εβδομάδα.

Αναλυτικότερα, ο δημοσιογράφος Ισαάκ Φούτο αποκάλυψε στο «Deportes COPE Tenerife» πως η Βασιλική Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFEF) είχε ήδη λάβει την απόφαση της από την περασμένη εβδομάδα, αλλά την ανέβαλε από σεβασμό. Από την πλευρά της, η πειθαρχική επιτροπή συνεδρίασε την Τρίτη (10/11) και η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί πριν από το ταξίδι της Ανδόρας στην Αλμερία το Σάββατο (14/11).

Η υπόθεση ωστόσο είναι πρωτοφανής για τα ποδοσφαιρικά δεδομένα και όπως είναι λογικό, ο πειθαρχικός κώδικας δεν καλύπτει μια τέτοια περίπτωση. Ο δημοσιογράφος περιέγραψε λεπτομερώς τις πιθανές ποινές που προσφέρει ο Πειθαρχικός Κώδικας.

Για παράδειγμα, μία πράξη επιθετικότητας τιμωρείται με αποκλεισμό από 4 έως 12 αγώνες, αν και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που αυξάνουν το μέγιστο σε 15 αγώνες. Ο Φούτο ανέφερε επίσης την πιθανότητα αποκλεισμού ή ανάκλησης άδειας, αν και αυτές συνήθως προορίζονται για περιπτώσεις όπως η εμπλοκή σε στημένους αγώνες ή αθλητικά στοιχήματα.

Εκτός από την τιμωρία της ομοσπονδίας, ο Φούτο εξέφρασε την προσωπική του άποψη για το μέλλον του εμπλεκόμενου παίκτη. «Εκτός από την τιμωρία, νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο, πρακτικά αδύνατο, για αυτόν τον παίκτη να παίξει ποτέ ξανά για την Ανδόρα», δήλωσε, αναφερόμενος στη δύσκολη προσωπική δοκιμασία και την πιθανή αντίδραση που θα αντιμετώπιζε στον αγωνιστικό χώρο.

Αυτό το τραγικό γεγονός θα μπορούσε να ανοίξει μια συζήτηση σχετικά με την ανάγκη προσαρμογής των κανονισμών. Αν και ο Φούτο θεωρεί απίθανο οι κανονισμοί να αντιμετωπίσουν ρητά μια τόσο ακραία κατάσταση, σημείωσε ότι «οι κανονισμοί επανεξετάζονται ετησίως και ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένα άρθρα που θα μπορούσαν να γίνουν αυστηρότερα».