Παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε αποτελεί ο Ντιρκ Κάουτ, μετά από μόλις δύο ματς στον πάγκο της ομάδας της Κωνσταντινόπολης.

Σύντομη ήταν η παρουσία του Ντιρκ Κάουτ στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε, καθώς ο Ολλανδός αποχώρησε από τον σύλλογο έπειτα από μόλις δύο παιχνίδια. Ο άλλοτε επιθετικός της Λίβερπουλ ανέλαβε ως υπηρεσιακός προπονητής τα ηνία της ομάδας μετά την αποχώρηση του Ισμαΐλ Καρτάλ, μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του.

Θυμίζουμε πως όσο κάθισε στον πάγκο , ο Κάουτ γνώρισε την ήττα με 2-1 από την Γκεζτέπε, ωστόσο αποχαιρέτησε με μια σπουδαία επιτυχία, οδηγώντας τη Φενέρμπαχτσε στη νίκη ( 3-2) απέναντι στην πρώην αγαπημένη του, τη Λίβερπουλ, για τη League Phase του Champions League.

Νίκη με ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο αν αναλογιστούμε πως είχε φορέσει τη φανέλα της Λίβερπουλ από το 2006 έως το 2012, μετρώντας 285 συμμετοχές με τους Reds.



Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε:

«Σε ευχαριστούμε, Ντιρκ Κάουτ!

Η κιτρινομπλέ ιστορία μας ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια και ο δεσμός που μας ενώνει δεν έσπασε ποτέ.

Αρχικά στάθηκες στο πλευρό μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια από τον πάγκο. Η αγάπη σου για τη φανέλα μας και η αφοσίωσή σου σου εξασφάλισαν μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές όλων μας.

Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όλα όσα πρόσφερες σε αυτά τα χρώματα.

Σήμερα σε αποχαιρετούμε, όμως η θέση σου σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια θα παραμείνει για πάντα ξεχωριστή. Γιατί κάποιοι αποχαιρετισμοί δεν είναι πραγματικά αποχωρισμοί, αλλά επιβεβαιώνουν έναν δεσμό που κρατά αιώνια.

Teşekkürler Dirk Kuyt! Sarı Lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı. Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu’ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin. Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz. Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir. Yolun açık olsun Dirk! 🙏 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 11, 2026

Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία, Ντιρκ!».