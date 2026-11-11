Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ μίλησε στη Βουλγαρία για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του με τον ΠΑΟΚ και τα δημοσιεύματα για το μέλλον του.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έκλεισε τα 30 του χρόνια και με αφορμή τα γενέθλιά του παραχώρησε συνέντευξη στο βουλγαρικό Gong.bg, μιλώντας για τον ΠΑΟΚ, την πολύμηνη απουσία του από τους αγωνιστικούς χώρους και την επιθυμία του να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν στη δράση.

Ο Βούλγαρος εξτρέμ βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία της επιστροφής του, έχοντας αφήσει πίσω τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός για περίπου έξι μήνες. Όπως εξήγησε, τις τελευταίες δύο εβδομάδες συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις του «Δικεφάλου» και αισθάνεται έτοιμος να αγωνιστεί ξανά.

Η δήλωσή του αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενόψει του φιλικού του Σαββάτου (14/11) με την Παρτίζαν στην Τούμπα, όπου είναι πιθανό να πραγματοποιήσει την επανεμφάνισή του. Ο Αλέσιο Λίσι περιμένει να τον έχει ξανά στη διάθεσή του, καθώς ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια απαιτητική περίοδο με συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

«Το πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ ήταν η πιο ευτυχισμένη στιγμή μου»

Ο Ντεσπόντοφ γύρισε τον χρόνο πίσω στην άνοιξη του 2024 και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ, την οποία χαρακτήρισε ως την κορυφαία στιγμή της μέχρι τώρα ποδοσφαιρικής διαδρομής του.

Ο 30χρονος μεσοεπιθετικός στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο ο Δικέφαλος έφτασε στον τίτλο, με τέσσερις συνεχόμενες νίκες στα ντέρμπι των playoffs, αλλά και στις στιγμές που ακολούθησαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η αποθέωση από τους χιλιάδες φίλους του ΠΑΟΚ στην Τούμπα παραμένει μία από τις πιο έντονες αναμνήσεις του από τη Θεσσαλονίκη, με τον ίδιο να αναγνωρίζει τη σημασία εκείνης της επιτυχίας για τον σύλλογο και τον κόσμο του.

Η αναφορά στον Κωνσταντέλια και τις ακαδημίες

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε και η τοποθέτησή του για την παραγωγή νέων ποδοσφαιριστών. Ο Ντεσπόντοφ αναφέρθηκε στον τρόπο λειτουργίας των ακαδημιών στην Ελλάδα, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τον ΠΑΟΚ.

Μίλησε για ποδοσφαιριστές όπως ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης και ο Στέφανος Τζίμας, που αναδείχθηκαν μέσα από τα τμήματα υποδομής του Δικεφάλου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Γιάννη Κωνσταντέλια, τον οποίο χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Βούλγαρος θεωρεί πως η χώρα του έχει πολλά να διδαχθεί από τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικοί σύλλογοι δουλεύουν με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές και τους δίνουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε υψηλό επίπεδο.

Τι είπε για το μέλλον του και την ΤΣΣΚΑ

Από τη συνέντευξη δεν έλειψαν και οι ερωτήσεις για το μέλλον του, με αφορμή τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με πιθανή επιστροφή στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Ο Ντεσπόντοφ απέφυγε να μπει σε συζήτηση για τα συγκεκριμένα σενάρια, υπενθυμίζοντας ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ.

Για την ώρα, άλλωστε, η προτεραιότητά του είναι ξεκάθαρη. Να επιστρέψει στους αγώνες, να βρει ξανά αγωνιστικό ρυθμό και να βοηθήσει τον Δικέφαλο στη συνέχεια της σεζόν.

Το φιλικό με την Παρτίζαν προσφέρει την πρώτη ευκαιρία για να κάνει πράξη όσα δήλωσε στη Βουλγαρία, αφήνοντας οριστικά πίσω του ένα δύσκολο εξάμηνο.