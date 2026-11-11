Στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει προς ώρας καμία απόφαση για μεταγραφική ενίσχυση ή για θέσεις, ωστόσο υφίσταται ένα feeling για συγκεκριμένες θέσεις.

Το όνομα του Γιοακίμ Μέλε δεν προέκυψε τυχαία στην επικαιρότητα στη Δανία. Ο έμπειρος ακραίος μπακ της Βόλσφμπουργκ ήταν στο στόχαστρο των Πειραιωτών και το περασμένο καλοκαίρι αλλά και παλαιότερα.

Ο 29χρονος ύψους 1.85 μέτρων Δανός είναι διεθνής με τη χώρα του. Πέρυσι είχε 20 ματς με 1 γκολ και 2 ασίστ στη Βόλσφμπουργκ. Φέτος έχει 12 ματς με 3 ασίστ στον γερμανικό σύλλογο. Οι τελευταίες αναφορές από τη Δανία συνέδεαν ξανά τον Γιοακίμ Μέλε με τον Ολυμπιακό και ότι είναι πιθανό οι Ερυθρόλευκοι να επανέλθουν για αυτόν. Η Βόλσφμπουργκ από την άλλη φαίνεται να θέλει να τον κρατήσει με νέο συμβόλαιο.

Τώρα ως προς τα μεταγραφικά. Στον Ολυμπιακό δεν υφίσταται απόφαση επί των προσθηκών για τον Γενάρη. Υπάρχει ωστόσο μία αίσθηση για πιθανή κίνηση για ακραίο μπακ αλλά και για έναν μεσοεπιθετικό με πολύ καλή ικανότητα στο σκοράρισμα.

Τα μεταγραφικά σενάρια βέβαια για τον Ολυμπιακό δεν σταματούν ποτέ. Τις προηγούμενες ημέρες οι Ερυθρόλευκοι είχαν συνδεθεί και με παίκτες της Κραϊόβα. Πρόκειται για τον 26χρονο Σουδηοπαλαιστίνιο Ασάντ Αλ Ισλάμ Αλ Χαμλαουί που είναι και εξτρέμ και φορ και είχε φέτος 20 αγώνες με 11 γκολ και 1 ασίστ.

Επίσης τον 25χρονο Κοσταρικανό χαφ (που παίζει και μπακ αλλά και εξτρέμ) Κάρλος Μόρα (26 αγώνες με 1 γκολ και 8 ασίστ), τον Ρουμάνο Βλάντιμιρ Σκρέτσιου που στα 26 του είναι κυρίως στόπερ αλλά και παίζει και εξάρι και οκτάρι αλλά και τον Ουκρανό Ολεκσάντρ Ρόμαντσουκ, που είναι σέντερ μπακ (κυρίως) και εξάρι. Με βάση τις ίδιες πηγές (από το εξωτερικό) ο Ολυμπιακός έχει τσεκάρει αυτούς τους παίκτες σε τουλάχιστον έναν αγώνα της Κραϊόβα φέτος.

