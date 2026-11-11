Βόλος Elabet: Αποθέωση από τον Γκλάβτσιτς σε συνέντευξή του στη Mozzart Sport
Για την παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα και τη θητεία του στον Βόλο Elabet μίλησε ο Νεμάνια Γκλαβτσιτς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Mozzart Sport.
Ο Σέρβος χαφ που πλέον αγωνίζεται με τη φανέλα της Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς, βρέθηκε στην ομάδα της Μαγνησίας από το 2023 έως το 2025, καταγράφοντας 50 συμμετοχές με 2 γκολ και 6 ασίστ, πριν συνεχίσει στην Κύπρο και την ΑΕ Λεμεσού.
Στα λόγια του, τόνισε πως η περιοχή (σσ ο Βόλος) είναι πολύ ελκυστική για να μένει κανείς, ενώ εξήγησε πως επρόκειτο για έναν σύλλογο οργανωμένο.
«Σίγουρα η καλύτερη και πιο ελκυστική τοποθεσία για τη ζωή ενός ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα, ειδικά για μένα που είχα το προνόμιο να μένω δίπλα στη θάλασσα. Ήταν πραγματικά φανταστικά. Εξαιρετικές συνθήκες, οργανωμένος σύλλογος.
Υπάρχουν πολλοί καλοί ξένοι παίκτες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά φυσικά και ντόπιοι. Είχα την ευκαιρία να παίξω αντίπαλος με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, όταν βρισκόταν στον ΠΑΟΚ. Είναι σπουδαίος παίκτης και δεν μου προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι πήγε στην Μπορούσια Ντόρτμουντ».
Γνωρίζω ότι πολλοί ποδοσφαιριστές είναι διστακτικοί όσον αφορά την Ελλάδα, λόγω των προβλημάτων με τις πληρωμές — έχοντας ακούσει το περίφημο «αύριο». Ωστόσο, πριν έρθω στον Βόλο, ρώτησα σχετικά με τις πληρωμές και έλαβα τη διαβεβαίωση ότι όλα θα ήταν εντάξει. Έμαθα πολλά κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου».
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